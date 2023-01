Υγεία - Περιβάλλον

Βόλος - Θάνατος 10χρονου: Εισαγγελική παρέμβαση για τους χειρισμούς των εμπλεκομένων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Παρέμβαση της Εισαγγελέως του Βόλου στην υπόθεση θανάτου του 10χρονου μαθητή.



Παρέμβαση της Εισαγγελέως του Βόλου στην υπόθεση θανάτου του 10χρονου μαθητή του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγριάς, από τον Κισσό Πηλίου, από οξεία μυοκαρδίτιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, η Εισαγγελέας του Βόλου επικοινώνησε προφορικά με τον διοικητή του 1ου Αστυνομικού Τμήματος και του ζήτησε να ξεκινήσει έρευνα ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρξε ο ορθός χειρισμός της περίπτωσης από τους εμπλεκόμενους.

Ο άτυχος μαθητής, που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας (τετραπληγία) προσβλήθηκε από γρίπη τύπου Α. Εκδήλωσε συμπτώματα (υψηλό πυρετό) την Παρασκευή, με αποτέλεσμα οι γονείς του να τον μεταφέρουν, τα μεσάνυχτα, στο Νοσοκομείο Βόλου.

Ο αδύναμος οργανισμός το άτυχου παιδιού εμφάνισε μυοκαρδίτιδα και δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή, το βράδυ του Σαββάτου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μακελειό στις ΗΠΑ: νεκρός ο δράστης της πολύνεκρης επίθεσης (εικόνες)

“Καλημέρα Ελλάδα”: Η Μαρία Αναστασοπούλου με μουστάκι… για ένα στοίχημα (βίντεο)

Παναθηναϊκός: Ο Σαμπάζ Νέιπιερ θα ενισχύσει την ομάδα