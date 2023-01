Πολιτική

Υποκλοπές: Ο Καμίνης κατέθεσε μήνυση για έμμεση παρακολούθηση

Μήνυση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κατέθεσε ο Γιώργος Καμίνης. Ποιοι λόγοι τον οδήγησαν σε αυτή την κίνηση.



Μήνυση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών κατέθεσε ο Γιώργος Καμίνης για έμμεση παρακολούθηση του τηλεφώνου του, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος μέσα από ανάρτησή του στο Facebook.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Γιώργος Καμίνης, στενός του φίλος, με τον οποίο διατηρεί τακτική επικοινωνία, έχει κατονομαστεί σε δημοσιεύματα ως στόχος παρακολούθησης από την ΕΥΠ. «Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφορά μόνο τα άμεσα θύματα: τα άτομα εκείνα, των οποίων η ιδιωτικότητα παραβιάστηκε βάναυσα. Αφορά επίσης και όσους ή όσες επλήγησαν εμμέσως, εκείνους δηλαδή που, για όσο διάστημα διαρκούσε η παρακολούθηση ενός ατόμου από την ΕΥΠ, συνομίλησαν ή επικοινώνησαν μαζί του. Σε αυτά τα «εξ αντανακλάσεως» θύματα ανήκω κι εγώ» σημειώνει ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ στην ανάρτησή του.

Κατά τον Γιώργο Καμίνη, ο κύριος λόγος της μήνυσης είναι μεν η δικαστική καταδίκη των υπευθύνων, αλλά η πράξη του φέρει και συμβολικό χαρακτήρα: να αναδείξει την προσπάθεια της κυβέρνησης να υποβαθμίσει τη βαρύτητα της υπόθεσης και να αποτρέψει την αποκάλυψη της αλήθειας. «Μπροστά σε αυτή την πρωτοφανή αντιθεσμική συμπεριφορά, όσοι νιώθουν πως πλήττονται προσωπικά από τις υποκλοπές έχουν χρέος να θυμίζουν και να υπενθυμίζουν στους κυβερνώντες πως δεν θα επιτρέψουν η υπόθεση αυτή να ξεχαστεί», καταλήγει ο Γιώργος Καμίνης.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Καμίνη

«Το σκάνδαλο των υποκλοπών δεν αφορά μόνο τα άμεσα θύματα: τα άτομα εκείνα, των οποίων η ιδιωτικότητα παραβιάστηκε βάναυσα. Αφορά επίσης και όσους ή όσες επλήγησαν εμμέσως, εκείνους δηλαδή που χωρίς να αποτελούν τον άμεσο στόχο της παρακολούθησης, αποτελούν τρόπον τινά παράπλευρα θύματα. Εννοώ τους ανθρώπους που, για όσο διάστημα διαρκούσε η παρακολούθηση ενός ατόμου από την ΕΥΠ, συνομίλησαν ή επικοινώνησαν μαζί του.

Σε αυτά τα «εξ αντανακλάσεως» θύματα ανήκω κι εγώ: ένας καλός φίλος, ο Γιάννης Αναστασάκος, με τον οποίο επικοινωνώ τακτικά, είναι μεταξύ των προσώπων εκείνων που κατονομάστηκαν σε δημοσιεύματα ως στόχοι παρακολούθησης από την ΕΥΠ. Αποφάσισα λοιπόν και κατέθεσα σχετική μήνυση στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει, φυσικά, ένα κύριο στόχο: τη δικαστική καταδίκη των υπευθύνων. Περικλείει όμως κι ένα βαθιά πολιτικό μήνυμα: Αν η εκτροπή έλαβε την έκταση που οι ενδείξεις μάς επιτρέπουν να φανταστούμε, ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονται στην ίδια με μένα μοίρα είναι δυσθεώρητος. Υπό κανονικές συνθήκες, η αποκάλυψη ενός σκανδάλου τόσο μεγάλου εύρους θα εξωθούσε την Πολιτεία να εξαντλήσει τάχιστα τα περιθώρια για τη διαλεύκανσή του. Δυστυχώς, σήμερα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο: η κυβέρνηση μετέρχεται όλα τα μέσα προκειμένου να υποβαθμίσει τη βαρύτητα της υπόθεσης και να αποτρέψει πάση θυσία την αποκάλυψη της αλήθειας.

Μπροστά σε αυτή την πρωτοφανή αντιθεσμική συμπεριφορά, όσοι νιώθουν πως πλήττονται προσωπικά από τις υποκλοπές έχουν χρέος να θυμίζουν και να υπενθυμίζουν στους κυβερνώντες πως δεν θα επιτρέψουν η υπόθεση αυτή να ξεχαστεί».

