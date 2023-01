Life

“Καλημέρα Ελλάδα” - Κατερίνα Βενέρη: η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η Βασίλισσα του Πατρινού για τον τρόπο επιλογής της, την αποστολή της και το θέμα του εντυπωσιακού άρματος στο οποίο θα βρίσκεται στην αποκριάτικη παρέλαση.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε η Βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού, Κατερίνα Βενέρη.

Όπως είπε, «ο ρόλος της βασίλισσας είναι να περάσει μηνύματα, δεν είναι μόνο η παρέλαση. Έχουμε κάποια έθιμα, κάποια δρώμενα….».

Σε ότι αφορά το φόρεμα με το οποίο θα παρελάσει, η βασίλισσα του Πατρινού Καρναβαλιού, η Κατερίνα Βενέερη είπε ότι μάλλον θα το ετοιμάσει σχεδιαστής από την Αθήνα.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι το άρμα πάνω στο οποίο θα παρελάσει «θα συμβολίζει την αναγέννηση: θα είναι ένα περιστέρι με μια μορφή γυναίκας».

Όπως είπε η Κατερίνα Βενέρη, που κάλεσε όλον τον κόσμο στην Πάτρα, «δύο χρόνια δεν έχει γίνει το Καρναβάλι. Ο κόσμος το έχει πάρα πολύ ανάγκη. Το Σάββατο στην τελετή έναρξης, παρά την βροχή και το κρύο, ο κόσμος ήταν εδώ, συμμετείχε και χειροκροτούσε. Το περίμενε πολύ».

