Γυναικοκτονία στην Νίκαια: “Τσακωθήκαμε άγρια και την σκότωσα”

Στον εισαγγγελέα οδηγείται σήμερα ο 50χρονος. Τι είπε στους αστυνομικούς κατά την ανάκριση. Ξυλοδαρμούς και στο παρελθόν είχε υποστεί η 54χρονη.



Στον εισαγγγελέα οδηγείται εντός της ημέρας ο 50χρονος που κατηγορείται ότι σκότωσε την 54χρονη γυναίκα του, τα ξημερώματα της Κυριακής, στο σπίτι τους, στη Νίκαια.

Ο καθ΄ ομολογίαν δράστης, πήρε χθες το βράδυ εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, λόγω επιληπτικής κρίσης που παρουσίασε, μετά τη σύλληψή του.

Υπενθυμίζεται ότι, λίγο μετά τις 05:00 της Κυριακής, ο 50χρονος τηλεφώνησε στην Αμεση Δράση και σε κατάσταση μέθης είπε: «Ελάτε στο σπίτι μου, γιατί σκότωσα την γυναίκα μου». Οι αστυνομικοί, που έσπευσαν στο ισόγειο της οδού Βοσπόρου εντόπισαν την άτυχη γυναίκα νεκρή με σημάδια στον λαιμό της. Ο θάνατός της, σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, οφείλεται, σε στραγγαλισμό με ίχνη απόφραξης του στόματος και της μύτης της.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο κατηγορούμενος ανέφερε, μεταξύ άλλων, κατά την ανάκρισή του: «Επινα ποτό έξω και όταν γύρισα σπίτι μου τσακωθήκαμε άγρια με την γυναίκα μου, ενώ στη συνέχεια τη σκότωσα».

Σημειώνεται, ότι το ζευγάρι απέκτησε μια κόρη, 13 ετών σήμερα, που ζει στο σπίτι συγγενικού της προσώπου.

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, αναφέρθηκε στο θέμα. Όπως είπε «υπήρξε επέμβαση της Αστυνομίας σε προηγούμενες περιπτώσεις ξυλοδαρμού της γυναίκας, σε περιστατικά το 2017 και το 2019. Η Αστυνομία προχώρησε σε αυτεπάγγελτη μήνυση, αλλά η γυναίκα πήγε στις δικαστικές Αρχές και είπε ότι δεν επιθυμεί την δίωξη του δράστη».

