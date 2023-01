Κοινωνία

Πάτρα: Ο Μάνος Δασκαλάκης έκανε το μνημόσυνο της Τζωρτζίνας (βίντεο)

Αποκλειστικό ρεπορτάζ της εκπομπής “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1 για το ετήσιο μνημόσυνο του κοριτσιού. Τι λέει γυναίκα που ήταν παρούσα και πρόσωπα από το περιβάλλον του πατέρα των παιδιών, ενόψει της δίκης.

Η εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό» αποκάλυψε το πρωί της Δευτέρας ότι ο Μάνος Δασκαλάκης και η οικογένεια του έκαναν το Σαββατοκύριακο το ετήσιο μνημόσυνο για την Τζωρτζίνα, καθώς στις 29 Ιανουαρίου συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατο του κοριτσιού.

Στο ετήσιο μνημόσυνο, που έγινε υπό καθεστώς μυστικότητας και δίχως να ενημερωθούν πολλοί φίλοι και συγγενείς του, παραβρέθηκαν ο Μάνος Δασκαλάκης, οι γονείς του και άλλοι λιγοστοί δικοί τους άνθρωποι, με τους αυτόπτες μάρτυρες να αναφέρουν πως ήταν το πολύ 10 άτομα στο μνημόσυνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν στην εκπομπή, η οικογένεια Δασκαλάκη επέλεξε να κάνει αυτό το Σαββατοκύριακο το μνημόσυνο και όχι το επόμενο που συμπίπτει με την συμπλήρωση του ενός χρόνου, καθώς επίσης να το κάνει και σε μοναστήρι και όχι στον τάφο του παιδιού, προκειμένου «να μην υπάρξουν άβολες συναντήσεις με μέλη της οικογένειας της Ρούλας Πισπιρίγκου».

Μεταδόθηκε ακόμη ότι ο Μάνος Δασκαλάκης επέλεξε αυτό το Σάββατο για να γίνει το μνημόσυνο, καθώς το άλλο οπότε και συμπληρώνεται ο ένας χρόνος από τον θάνατο της Τζωρτζίνας, στις 29 Ιανουαρίου, είναι λίγες ώρες πριν από την νέα δικάσιμο στην δίκη με κατηγορούμενη την Ρούλα Πισπιρίγκου για την δολοφονία της πρωτότοκης κόρης της, πρώτος μάρτυρας στην οποία είναι ο Μάνος Δασκαλάκης. Ο πατέρας των τριών κοριτσιών, για τους φόνους των οποίων κατηγορείται η μητέρα τους, ήθελε να είναι το Σαββατοκύριακο 28/29 Ιανουαρίου στην Αθήνα, προκειμένου να προετοιμαστεί καλύτερα για την κατάθεση του.

«Αναγνώρισα τον Μάνο από την τηλεόραση. Ανατριχιάσαμε όλοι όταν καταλάβαμε ότι ήταν το μνημόσυνο για την Τζωρτζίνα. Όσοι είμασταν εκεί κάτσαμε πίσω - πίσω στην εκκλησία και προσευχηθήκαμε. Όλοι ανάψαμε ένα κεράκι και για τα τρία παιδιά», είπε στον ΑΝΤ1 μια γυναίκα που βρέθηκε το Σάββατο στο μοναστήρι.

Πρόσωπο από το περιβάλλον του Μάνου Δασκαλάκη, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό», μετέφερε ότι ο πατέρας των τριών κοριτσιών έχει αλλάξει πολύ, ότι οι φίλοι του τον βλέπουν πολύ λιγότερο και ότι θέλει να μεταφέρει και τα άλλα δύο παιδιά στον οικογενειακό τάφο, μαζί με την Τζωρτζίνα.

«Προσπαθεί να τα βρει με τον εαυτό του, να βρει μια δουλειά να σταθεί στα πόδια του, αλλά είναι δύσκολο, ειδικά καθώς πλησιάζει η δίκη», επεσήμανε πρόσωπο που γνωρίζει καλά τον Μάνο Δασκαλάκη.

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

