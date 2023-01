Πολιτική

Επίσκεψη Μητσοτάκη στην Ιαπωνία

Για πότε έχει προγραμματιστεί η επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ιαπωνία. Με ποιους θα συναντηθεί.

Επίσημη επίσκεψη στην Ιαπωνία θα πραγματοποιήσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από τις 29 έως τις 31 Ιανουαρίου, όπου θα έχει συναντήσεις με την ηγεσία της χώρας καθώς και με κορυφαία στελέχη ιαπωνικών επιχειρήσεων.

Συγκεκριμένα ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με τον διάδοχο του ιαπωνικού θρόνου Πρίγκιπα Akishino, τον Πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Fumio Kishida και τον Πρόεδρο της Βουλής Hiroyiki Hosoda.

Ο πρωθυπουργός, που θα συνοδεύεται από κυβερνητική και επιχειρηματική αποστολή, θα έχει επίσης συναντήσεις με ηγετικά στελέχη ιαπωνικών επιχειρήσεων και θα δώσει διάλεξη στο Πανεπιστήμιο του Τόκυο.

