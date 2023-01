Πολιτισμός

Νίκος Ξανθόπουλος: Η συνέντευξη που δεν προβλήθηκε ποτέ (βίντεο)

Η εκπομπή “το Πρωινό” μετέδωσε μέρος της συνέντευξης του ηθοποιού και τραγουδιστή, όπου μιλάει για τις ταινίες του και την αγάπη του κόσμου και κάνει αποκαλύψεις για την σχέση του με το ωραίο φύλο.

Αποσπάσματα από μια συνέντευξη του Νίκου Ξανθόπουλου, η οποία δεν προβλήθηκε ποτέ στην τηλεόραση, μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Ο σπουδαίος ηθοποιός πέθανε την Κυριακή, βυθίζοντας στην θλίψη τους δικούς του ανθρώπους, αλλά και όσους τον παρακολούθησαν μέσα από τις θρυλικές ταινίες του που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή ή τον απόλαυσαν στα εκατοντάδες τραγούδια που ερμήνευσε, μεταξύ των οποίων ήταν πολλές μεγάλες επιτυχίες.

Ο Νίκος Ξανθόπουλος έδωσε την συνέντευξη στον Νίκο Μαστοράκη, ο οποίος παραχώρησε στον Γιώργο Λιάγκα ένα μέρος της, ωστόσο αυτή δεν μεταδόθηκε ποτέ στην τηλεόραση.

Ο ηθοποιός και τραγουδιστής, στο απόσπασμα που προβλήθηκε - λίγες ώρες πριν απο την κηδεία του- από την εκπομπή «Το Πρωινό», μιλά για τις ταινίες του, αλλά και για το τέλος της κινηματογραφικής καριέρας του που του κόστισε πολύ, τα τραγούδια που είπε και τις εμφανίσεις του σε Ελλάδα και εξωτερικό, αλλά και για την σχέση του με το ωραίο φύλο και τον μοναδικό τρόπο που κάποτε προσέγγισε μια γυναίκα το όνομα της οποίας αγνοούσε.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με τον Νίκο Ξανθόπουλο, από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

