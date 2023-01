Πολιτική

Ο Νίκος Παππάς για τον Καλογρίτσα, την γραμματέα του και το SMS

Τι υποστήριξε ο κατηγορούμενους στο Ειδικό Δικαστήριο για τις τηλεοπτικές άδειες σχετικά με όσα κατέθεσε η πλευρά του επιχειρηματία.

Για την υπόθεση Καλογρίτσα και τις αναφορές της γραμματέως του για μεταφορά μαύρων χρημάτων στον ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε ο Νίκος Παππάς.

Ερωτηθείς για το περιβόητο SMS, που κατατέθηκε στο Ειδικό Δικαστήριο, όπου είναι κατηγορούμενος, για τα μερίδια των μετόχων και εάν εστάλη από τον ίδιο, ο κ. Παππάς, όπως αναφέρει το ethnos.gr, απάντησε:

«η ιστορία ξεκίνησε από μια κατηγορία, μήνυση εις βάρος μου που την έγραψε ο δικηγόρος του μηνυτή μου, τότε κ. Καλογρίτσα, για τέσσερα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα. Την πήρε η ΝΔ και την έκανε ένα κακούργημα και ένα πλημμέλημα στην προανακριτική. Πέταξε το κακούργημα κατά την προανακριτική και έχουμε το πρωτοφανές στην ελληνική πολιτική σκηνή, να έχουμε το δικαστήριο για πλημμέλημα. αυτό το ειδικό δικαστήριο γίνεται για μια ιστορία στην οποία το δημόσιο εισέπραξε λεφτά δεν δαπάνησε λεφτά. οι υποθέσεις στις οποίες έχει δαπανήσει λεφτά είναι οι υποθέσεις της Novartis και της Siemens. ο συγκατηγορούμενός μου έχει δικηγόρο τον κ. Λοβέρδο ο οποίος έχει ψηφίσει τη δίωξή μου και τώρα υπερασπίζεται την αθωότητα του ανθρώπου που είναι συγκατηγορούμενος με μένα».

«Αυτά που έχουν προσκομιστεί είναι μηδενικής αποδεικτικής αξίας και τέτοιο SMS εγώ δεν θυμάμαι να το έχω στείλει. Είμαι πολύ μετρημένος, το ακροατήριο δεν έχει ολοκληρωθεί. Κάντε λίγη υπομονή και για αυτά», τόνισε.

Σε ερώτηση «γιατί κάνατε εσείς μήνυση στη γραμματέα Καλογρίτσα και δεν έγινε μήνυση στον ίδιο;», ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε ότι «Εγώ έκανα μήνυση στην κυρία που έδωσε την αφορμή να γίνουν δημοσιεύματα εις βάρος μου, τα οποία ήταν παραπλανητικά και πράγματα που έξι χρόνια τώρα δεν έχουν ακουστεί. Δεν είναι σωστό αυτό που ακούγεται και γράφεται πως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει τίποτα. Έχω ασκήσει όλα τα όλα έννομα δικαιώματά μου και προφανώς εκπροσωπώντας τον ΣΥΡΙΖΑ. Μέλος της γενικής γραμματείας του είμαι και είμαι και ο εμπλεκόμενος σε αυτή την υπόθεση με τον έναν και τον άλλο τρόπο», σημείωσε ενώ τόνισε πως «και το κόμμα έχει βγάλει τις ανακοινώσεις του και εγώ κινήθηκα ως πρόσωπο ενάντια στην κυρία που ψευδομαρτύρησε».

Στη συνέχεια, ερωτήθηκε για τις δηλώσεις που έχει κάνει ο επιχειρηματίας πως έχει σωρεία από SMS στα οποία φέρεται να επικοινωνούσαν, με τον κ. Παππά να λέει «Είχαμε με όλους επικοινωνία. Το έχω πει από την πρώτη μου συζήτηση στην προανακριτική επιτροπή. Δεν υπάρχει υπουργός που δεν συνομιλεί με τους κορυφαίους επιχειρηματίες του τομέα που έχει αρμοδιότητα, δεν νομίζω πως είναι καινούριο και έχουν παρελάσει και οκτώ μάρτυρες από εκεί. Όλοι πλην της κυρίας είπαν πως δεν ξέρω, δεν είδα, δεν άκουσα (σημ: όσον αφορά τις άδειες)».

Για τις κατηγορίες πως ο Καλογρίτσας «έδινε μαύρα λεφτά στον ΣΥΡΙΖΑ», ο Νίκος Παππάς είπε «Σας παραπέμπω στη μήνυση που έχουμε καταθέσει. Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του, να δει τι δοσοληψίες μπορεί να γίνονται τραπεζικού τύπου, δανειακού τύπου, πολιτικού τύπου διότι εδώ πάνε να αναζωογονηθούν και πολιτικές καριέρες».

Σε άλλη ερώτηση για το εάν «τα έχει βρει με τη ΝΔ ο κ. Καλογρίτσας;», ο κ. Παπάς έβαλε στο στόχαστρο και τον Ανδρέα Λοβέρδο, λέγοντας «Δεν ξέρω τι κάνει ο ίδιος. Ξέρω πως αυτή τη στιγμή η υπόθεση έχει εργαλειοποιηθεί πλήρως από τον κ. Λοβέρδο και ένα κομμάτι της ΝΔ, η οποία δεν είναι και ασυνήθιστο να χρησιμοποιεί τέτοιου είδους μεθοδεύσεις εδώ που τα λέμε».

