Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η Νέα Σελήνη και οι προβλέψεις της Δευτέρας (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την Λίτσα Πατέρα, αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.

Μετά από απουσία αρκετών ημερών, λόγω του κορονοϊού που την ταλαιπώρησε, η Λίτσα Πατέρα επέστρεψε στην εκπομπή «Το Πρωινό» και την ενότητα με τις αστρολογικές προβλέψεις.

Όπως είπε η αστρολόγος, «η Νέα Σελήνη στις 21 Ιανουαρίου στην πρώτη μοίρα του Υδροχόου είναι σημαντική και θα έχει επίδραση και τον Μάρτιο, οπότε θα περάσει ο Πλούτωνας που θα αλλάξει τα πάντα. Ευτυχώς οι αλλαγές φαίνεται να είναι καλές».

«Αυτή η Νέα Σελήνη είναι σημαντική, παρά το γεγονός ότι η Σελήνη μπαίνει στους Ιχθύες», συμπλήρωσε η Λίτσα Πατέρα, λέγοντας ότι «μέχρι το μεσημέρι θα υπάρχει μια μικρή μελαγχολία, αλλά από το μεσημέρι και μετά θα είναι καλύτερα τα πράγματα».

Επεσήμανε ότι «η Νέα Σελήνη θα ενεργοποιηθεί και τον Μάρτιο, φέρνοντας νέα ξεκινήματα που είναι σημαντικά, γιατί πολλές φορές νέο ξεκίνημα σημαίνει πολλές φορές και ότι βάζω μια “κόκκινη γραμμή”, ότι σταματώ το ένα και αρχίζω το άλλο αφού το έχω μελετήσει καλά».

Αμέσως μετά, έχοντας δίπλα της την Μαρία Κορινθίου, η αστρολόγος της εκπομπής, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





