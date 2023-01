Πολιτισμός

Νίκος Ξανθόπουλος: Πολιτική η κηδεία του - Η επιθυμία της οικογένειας

Ποια ημέρα θα τελεστεί τρισάγιο στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Η ανακοίνωση της οικογένειάς του.



Πολιτική θα είναι η κηδεία του ηθοποιού Νίκου Ξανθόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών την Κυριακή, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειάς του, θα τελεστεί τρισάγιο την Τρίτη 24 Ιανουαρίου και ώρα 13.00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα στο Ίδρυμα «Το Σπίτι του Ηθοποιού».

Η ανακοίνωση αναφέρει συγκεκριμένα:

«Η οικογένεια του ηθοποιού Νίκου Ξανθόπουλου ενημερώνει ότι η κηδεία του θα είναι πολιτική. Στα πλαίσια της τελετής θα διεξαχθεί τρισάγιο την Τρίτη 24 Ιανουαρίου και ώρα 13.00 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, επιθυμία της δε είναι αντί στεφάνων να κατατεθούν χρήματα στο ΙΔΡΥΜΑ “Το Σπίτι του Ηθοποιού” (Alpha Bank GR 45 0140 2280 2280 0200 2002 719 – Εις μνήμην Νίκου Ξανθόπουλου)

Εκ μέρους της οικογένειας

Ξανθόπουλος Παναγιώτης».

Εν τω μεταξύ, αποσπάσματα από μια συνέντευξη του Νίκου Ξανθόπουλου, η οποία δεν προβλήθηκε ποτέ στην τηλεόραση, μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1. Ο Νίκος Ξανθόπουλος έδωσε την συνέντευξη στον Νίκο Μαστοράκη, ο οποίος παραχώρησε στον Γιώργο Λιάγκα ένα μέρος της, ωστόσο αυτή δεν μεταδόθηκε ποτέ στην τηλεόραση.