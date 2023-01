Πολιτική

Ιμάμογλου: Οι λαοί των Βαλκανίων να καταδικάσουν τον λαϊκισμό

O δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης παρέδωσε στην Αθήνα και στον Κώστα Μπακογιάννη την σκυτάλη της Προεδρίας του B40 Balkan Cities Network.



Τη σκυτάλη της Προεδρίας του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων παίρνει από σήμερα η Αθήνα.

Από την Τεχνόπολη,«ένα τρανό παράδειγμα αστικού μετασχηματισμού, όπου ένα παλιό εργοστάσιο Φωταερίου έχει κυριολεκτικά μεταμορφωθεί στον πιο ζωντανό πολυχώρο πολιτισμού στην καρδιά της πρωτεύουσας», όπως χαρακτηριστικά περιέγραψε στον χαιρετισμό του ο δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, άνοιξε η αυλαία της Συνόδου του Δικτύου Βαλκανικών Πόλεων B 40 (B40 Balcan Cities Network).

Το B40 Balkan Cities Network ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2021 στην Κωνσταντινούπολη, με στόχο την ενίσχυση της ειρήνης και της δημοκρατίας στην περιοχή των Βαλκανίων, καθώς και της συνεργασίας των μελών του στους τομείς της οικονομίας, της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και του πολιτισμού.

Περισσότεροι από 70 εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από όλα τα Βαλκάνια, επισκέφτηκαν την Αθήνα, ενώ πολύ σημαντική είναι η εκπροσώπηση των ελληνικών Δήμων, όπως Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Τρικκαίων, Πάτρας, Χαλκίδας, Καλαμάτας, Χανίων, Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη, Καλλιθέας, Νέας Σμύρνης, Κηφισιάς, Αγ. Δημητρίου, Αιγάλεω, Ζωγράφου, Π. Φαλήρου, Κορυδαλλού, Παλλήνης, Βέροιας, Κοζάνης, Καρδίτσας, Ρεθύμνου, Κορίνθου, Μυτιλήνης, Χίου, Κέρκυρας, 'Αργους, Ορεστιάδας, Λευκάδας, Καρπενησίου, Πυλαίας-Χορτιάτη, Θερμαϊκού, Κιλελέρ. Ολοι, με στόχο την δημιουργία μιας κοινής πορείας για ειρήνη, πρόοδο και ευημερία στην περιοχή των Βαλκανίων.

Ο οικοδεσπότης, δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, στον θερμό καλωσόρισμα που απηύθυνε προς τους ομολόγους του τόνισε, ότι «οι λαοί μας είναι ίσως πιο κοντά από ό,τι ποτέ. Για να το πω ανοικτά, οι αναχρονιστικές και αναθεωρητικές μεθοδεύσεις, οι μικροπολιτικές και τα λαϊκίστικα αφηγήματα δεν εκφράζουν τους λαούς των Βαλκανίων. Πόσω μάλλον δεν τους εκφράζουν τα "νταϊλίκια" και οι απειλές», σημείωσε, για να προσθέσει ότι «Βαλκάνια δεν σημαίνει μόνο αντιπαράθεση. Βαλκάνια δεν σημαίνει μόνο ένταση», ενώ απευθυνόμενος προς του δημάρχους επεσήμανε ότι «είμαστε σε θέση να διερμηνεύουμε αποτελεσματικά τα συναισθήματα των ανθρώπων μας. Και να το κάνουμε αυτό ανόθευτα και αφιλτράριστα, χωρίς στρεβλώσεις χωρίς χρωματιστούς φακούς. Και ξέρουμε καλά πως κανένα παιδί δεν γεννιέται με μίσος για τον άλλον, ανεξαρτήτως εθνότητας, θρησκείας ή καταγωγής. Αυτά είναι στερεότυπα που εξυπηρετούν άλλες σκοτεινές σκοπιμότητες».

Ο κ. Μπακογιάννης, αφού χαιρέτισε τη μεγάλη συμμετοχή τόσο από τα Βαλκάνια, όσο και από την χώρα μας στη Σύνοδο, υπογράμμισε με έμφαση ότι «το πιο σημαντικό στοιχείο είναι ένα. Ο ανοιχτός και παραγωγικός διάλογος μεταξύ γειτόνων. Το άμεσο κανάλι της κοινωνίας που ανοίγει η Σύνοδος αυτή και αποτελεί τεράστια ευκαιρία -μέσα στην ημέρα έχουν προγραμματιστεί πάνω από 100 διμερείς συναντήσεις δήμων- και αυτή η επαφή φέρνει κατανόηση, η κατανόηση φέρνει στήριξη και με τη σειρά της φέρνει σταθερότητα, φέρνει πρόοδο».

Ακολούθως χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος παρέδωσε στην Αθήνα τη σκυτάλη της Προεδρίας του B40 Balkan Cities Network. Οι δύο δήμαρχοι έχουν οικοδομήσει τα τελευταία χρόνια μια ισχυρή "γέφυρα" συνεργασίας, σε μια προσπάθεια να ενδυναμώσουν την ελληνοτουρκική φιλία και να φέρουν κοντά τους δύο λαούς.

Ο κ. Ιμάμογλου έτεινε χείρα φιλίας και συνεργασίας στα Βαλκάνια, τονίζοντας ότι οι λαοί των Βαλκανίων θα πρέπει να καταδικάσουν τον λαϊκισμό από όπου αυτός και αν προέρχεται γιατί αποτελεί τον εχθρό της Δημοκρατίας.

Σημείωσε ότι τον τελευταίο καιρό έχουμε διαπιστώσει αύξηση του λαϊκισμού σε πολλά επίπεδα και αυτό που πρέπει να γίνει συντονισμένα είναι να αναπτυχθεί μια ουσιαστική γέφυρα συνεργασίας και φιλίας μεταξύ των λαών.

Ευχαρίστησε δε τον δήμαρχο Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη για την πολύτιμη συμβολή του σε όλη αυτή την προσπάθεια, που -όπως αποδεικνύεται - τυγχάνει μεγάλης και σπουδαίας ανταπόκρισης.

Οι εργασίες της Συνόδου αναμένεται να ολοκληρωθούν αύριο.

