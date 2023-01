Πολιτική

Τσίπρας σε συνταξιούχους: Δέσμευση για 13η σύνταξη και αναδρομικά

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ συζήτησε με συνταξιούχους στο Αιγάλεω και άκουσε τα προβλήματα και τις προτάσεις τους.

Συνάντηση με συνταξιούχους σε καφενείο στο Αιγάλεω είχε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αλέξης Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας απηύθυνε ομιλία και στη συνέχεια είχε την ευκαιρία να συζητήσει μαζί τους, να ακούσει τα προβλήματα, τις προτάσεις και τα αιτήματά τους.

Ο κ. Τσίπρας μίλησε για «διπλή εξαπάτηση» των συνταξιούχων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, καθώς, όπως είπε, περιέκοψε την 13η σύνταξη, ενώ είχε δεσμευτεί ότι θα τη διατηρήσει, και δεν έδωσε τα αναδρομικά από δώρα και επικουρικές συντάξεις με βάση την απόφαση του ΣτΕ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αθροιστικά οι περικοπές αυτές αγγίζουν ήδη τα 6,5 δισ. και έως τον Μάιο θα φτάσουν 7,5 δισ. Από την άλλη, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε στις δεσμεύσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προς τους συνταξιούχους για επαναφορά της 13ης σύνταξης, επιστροφή των αναδρομικών, προανήγγειλε μέτρα για την αποκατάσταση της αδικίας με την προσωπική διαφορά, ενώ δεσμεύθηκε και για μέτρα αντιμετώπισης της αισχροκέρδειας που ροκανίζει το εισόδημα των συνταξιούχων.

«Βρίσκομαι σήμερα εδώ για να συζητήσουμε τα προβλήματα που απασχολούν κυρίως τους ανθρώπους που είναι απόμαχοι της εργασίας, τους συνταξιούχους, που βεβαίως αυτή την περίοδο έχω την αίσθηση ότι είναι σε ιδιαίτερη πίεση, όπως άλλωστε και η μεγάλη πλειοψηφία των νοικοκυριών τον τελευταίο χρόνο, ιδιαίτερα με τις τρομακτικές αυξήσεις, κυρίως στην ενέργεια αλλά όχι μόνο, στα προϊόντα μαζικής κατανάλωσης, στο σούπερ μάρκετ που έχει γίνει ένας εφιάλτης», είπε ο Αλ. Τσίπρας, ενώ αναφέρθηκε στα «στοιχεία» που έχει η αξιωματική αντιπολίτευση που αποδεικνύουν ότι χρειάζονται «δύο συντάξεις τον χρόνο, μόνο για να πληρωθεί το ηλεκτρικό ρεύμα και ότι για εισοδήματα μέχρι 800 ευρώ το μήνα υπάρχει απώλεια του 40% της αγοραστικής δύναμης».

Ο Αλ. Τσίπρας κάλεσε του παρευρισκομένους να μεταφέρουν την «αγωνία» τους και να μιλήσουν τη «γλώσσα της αλήθειας», τονίζοντας ότι «επί τέσσερα χρόνια τώρα οι συνταξιούχοι στην χώρα μας έχουν εξαπατηθεί σε καθημερινή βάση και από τον κ. Μητσοτάκη με όσα έλεγε τότε, όσα έταξε προεκλογικά και όσα έκανε μετεκλογικά, τρεισήμισι χρόνια, αλλά και από την πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης».

Υπενθύμισε, μάλιστα, την κατάσταση που παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015: «'Άδεια ταμεία, 1 δισ. έλλειμμα στον ΕΦΚΑ και περικομμένες συντάξεις 12 συνεχόμενες φορές από το 2010 έως το 2014. Κάνανε 12 περικοπές στις συντάξεις, το 50% μεσοσταθμικά των συντάξεων είχε περικοπεί μέσα στην τετραετία. Αν ρωτήσετε κάποιους από αυτούς που βγαίνουν κάθε Σαββατοκύριακο στα κανάλια και απευθύνονται στους συνταξιούχους, η ιστορία της χώρας ξεκίνησε από το 2015 και μετά, δεν υπήρξε πιο πριν, από το 2015 και μετά ξεκίνησαν όλα. 50% λοιπόν περικοπές, 12 συνεχόμενα χαράτσια και περικοπές στις συντάξεις που επέβαλε πράγματι η τρόικα. Δεν λέω ότι το επιθυμούσαν, αλλά αυτή είναι η αλήθεια και οι δεσμεύσεις που είχαν πάρει από το 2014 με το mail Χαρδούβελη, το περιβόητο, για να κοπεί το ΕΚΑΣ, το οποίο πράγματι εμείς δεν καταφέραμε να αντικρούσουμε, όπως καταφέραμε μια σειρά από άλλες περικοπές στις οποίες είχαν δεσμευτεί».

Αναφερόμενος και στα δημοσιεύματα που τότε υποστήριζαν, όπως είπε, ότι «ξεπουλάει τη Μακεδονία για να σώσει τις συντάξεις», διερωτήθηκε: «Αλήθεια, αφού τις έσωσα τις συντάξεις πώς είμαστε εμείς αυτοί που τις κόψαμε και διαλύσαμε τους συνταξιούχους;» «Η αλήθεια είναι ότι υπερασπιστήκαμε και τα εθνικά συμφέροντα και τη σύνταξη, όταν η τρόικα ήθελε να επιβάλει επιπλέον περικοπές 30% στις κύριες και στις επικουρικές», σημείωσε, ενώ αναφέρθηκε και στο κοινωνικό μέρισμα που έδινε ο ΣΥΡΙΖΑ κάθε Δεκέμβρη, αλλά και στην εποχή μετά τα μνημόνια. «Τι μας λέγανε τότε; Ότι αυτά είναι ψίχουλα», είπε και συνέχισε: «Όταν βγήκαμε από τα μνημόνια, θεσμοθετήσαμε την 13η σύνταξη έως συντάξεις 500 ευρώ και ένα πολύ σημαντικό συμπλήρωμα από 70%, 50% έως και 30% για τις μεγαλύτερες συντάξεις για όλους τους υπόλοιπους. Προεκλογικά μας είπαν ότι αυτή την 13η που την λοιδόρησαν τότε -αυτή ήταν η δημοσιονομική δυνατότητα- αλλά ήταν για 800.000 ανθρώπους που έπαιρναν χαμηλές συντάξεις, μια ολόκληρη σύνταξη και για όλους τους υπόλοιπους ένα σημαντικό συμπλήρωμα, είπαν προεκλογικά ότι θα τη κρατήσουν. Όσο την είδατε εσείς το 2020, το 2021, το 2022, άλλο τόσο την είδαμε κι εμείς», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για πάνω από 4 δισ. που «χρωστάει η κυβέρνηση στους συνταξιούχους, διότι δεν τήρησε την υπόσχεση να καταβάλει την 13η σύνταξη» κάτι που αποκάλεσε «πρώτη εξαπάτηση».

«Δεύτερη εξαπάτηση, τα αναδρομικά των συνταξιούχων. Τα αναδρομικά τι είναι; Τα αναδρομικά είναι αυτά τα οποία η ίδια η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί ότι παρανόμως κόπηκαν από τους συνταξιούχους σε κύριες συντάξεις, δώρα και επικουρικά από την κυβέρνηση Σαμαρά την περίοδο 2012-2014. Οι προσφυγές στη δικαιοσύνη οδήγησαν σε ένα αποτέλεσμα, στην απόφαση του ΣτΕ. Είτε είμαστε ευνομούμενη Πολιτεία και σεβόμαστε τους νόμους των δικαστηρίων, είτε να μην έχουμε δικαστήρια. Δεν μπορεί οι αποφάσεις της δικαιοσύνης να είναι α λα καρτ», είπε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «κορόιδεψε τους συνταξιούχους λέγοντάς τους, "μην στεναχωριέστε, θα τα δώσουμε τελικά σε όλους, είτε προσφύγετε είτε όχι", κάτι που δεν τηρήθηκε», ενώ «αυτά που δόθηκαν στις κύριες συντάξεις, δόθηκαν κουτσουρεμένα γιατί υπερφορολογήθηκαν».

«Να κάνουμε τη σούμα; 4 δισ. από την 13η σύνταξη που δεν έχουν δώσει, μπορεί να ξεπεράσει τα 5 όταν ολοκληρωθεί ο τέταρτος χρόνος, και 2,5 δισ. τα αναδρομικά που δεν έχουν δοθεί, 6,5-7,5 δισ. το Μάιο- είναι τα χρήματα που έπρεπε να είχαν πάει στους συνταξιούχους και ο κ. Μητσοτάκης αποφάσισε να μην πάνε στους ανθρώπους του μόχθου, τους απόμαχους της δουλειάς, να μην πάνε, εξαπατώντας τους και προεκλογικά και καθ' όλη τη διάρκεια των τρεισήμισι αυτών χρόνων που βιώνουμε σήμερα», υπογράμμισε και διερωτήθηκε αν «σε αυτές τις συνθήκες, της τρομακτικής συρρίκνωσης του εισοδήματος και ιδιαίτερα των ανθρώπων που επιβιώνουν με 500, με 600, με 700, με 800 ευρώ, έχει το δικαίωμα μια κυβέρνηση να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο: να εξαπατά, να δίνει ψεύτικες υποσχέσεις και ταυτόχρονα να κουνάει και το δάχτυλο, να ρίχνει τις ευθύνες σε άλλους και να πανηγυρίζει στις εκπομπές του Σαββατοκύριακου».

Συνεχίζοντας, ο Αλ. Τσίπρας έθιξε και το ζήτημα των εκκρεμών συντάξεων, τις οποίες, υποστήριξε ότι μείωσε η κυβέρνησή του και ξανά πολλαπλασιάστηκαν από τη ΝΔ, σχολιάζοντας πως «το κράτος των αρίστων τα έχει κάνει θάλασσα στη διαδικασία επανυπολογισμού».

«Παρά το γεγονός ότι ενώ δεν υπάρχει προσωπικό στον ΕΦΚΑ, έχουν διορίσει εκατοντάδες γενικούς διευθυντές και διευθυντές, τα λεγόμενα γαλάζια golden boys, για να παίρνουν παχυλούς μισθούς. Έκοψαν τη δεύτερη εθνική σύνταξη για χήρες, χήρους και ανάπηρους, ενώ θεσμοθέτησαν δεύτερη εθνική σύνταξη για συνταξιούχους βουλευτές, δημάρχους και αξιωματούχους. Και εν κατακλείδι, προχώρησαν στην ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, ώστε τα χρήματα που δεν δίνουν πλέον στους συνταξιούχους για τη λεγόμενη 13η σύνταξη να πηγαίνουν σε ιδιώτες, στα funds και τις μεγάλες ιδιωτικές ασφαλιστικές, που παίρνουν τα λεφτά από τις εισφορές των εργαζόμενων για να έχουν συντάξεις οι επόμενες γενιές και τα παίζουν στο τζόγο. Τα επόμενα 50 χρόνια αυτό θα κοστίσει 70 δισ. ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο», σημείωσε ο Αλ. Τσίπρας, μιλώντας για «θράσος» της κυβέρνησης να παρουσιάζεται ότι στήριξε τους συνταξιούχους.

«Στις σημερινές συνθήκες, όπου το εισόδημα εξαϋλώνεται και η σύνταξη σβήνει στις πρώτες 15 μέρες, πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα να στηρίξουμε τους αδύναμους, όσους με δυσκολία τα βγάζουν πέρα, άρα και τους συνταξιούχους. Και για να στηριχθούν χρειάζονται παρεμβάσεις σύγκρουσης με μεγάλα συμφέροντα και παρεμβάσεις που θα δίνουν προοπτική κοινωνικής δικαιοσύνης», τόνισε, ενώ παρουσίασε και τις δεσμεύσεις του κόμματος για τους συνταξιούχους:

«Έχουμε στόχο να επαναφέρουμε τη 13η σύνταξη, να δώσουμε τα αναδρομικά που είναι χρωστούμενα στους συνταξιούχους, να καταργήσουμε την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, αυτά είναι δεδομένα. Έχουμε στόχο να αποκαταστήσουμε όσο μπορούμε, και θα το δείτε με συγκεκριμένες προτάσεις το επόμενο διάστημα αυτό, και την αδικία που έχει να κάνει σήμερα με την προσωπική διαφορά. Διότι όταν νομοθετήθηκε η προσωπική διαφορά ήταν σωτήρια, γιατί έσωσε χιλιάδες συνταξιούχους από περικοπές. Σήμερα, όμως, δικαιούνται και αυτοί να δουν αυξήσεις όταν οι συντάξεις τους παραμένουν καθηλωμένες με πληθωρισμό 10%».

«Αυτά όλα δεν αρκούν αν το εισόδημα εξανεμίζεται τη 15η μέρα. Για αυτό και η δέσμευσή μας μετά τις εκλογές, δεν είναι ότι απλά θα στηρίξουμε υλοποιώντας τις δεσμεύσεις μας αυτές, αλλά ότι θα συγκρουστούμε με την αισχροκέρδεια. Ότι η ΔΕΗ θα σταματήσει να παίζει το ρόλο του λαγού στην κούρσα της αισχροκέρδειας. Θα σταματήσει όχι μόνο ο συνταξιούχος αλλά ο κάθε πολίτης να βλέπει τους λογαριασμούς του ρεύματος να είναι οι ακριβότεροι σε όλη την ΕΕ. Θα σταματήσει αυτή η αισχροκέρδεια στο σούπερ μάρκετ, με συγκρούσεις, με ελέγχους, με μείωση του ΦΠΑ στα προϊόντα βασικής κατανάλωσης, με μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα, όπως έχουν κάνει άλλες προοδευτικές κυβερνήσεις στην Ευρώπη, σε αντίθεση με άλλες κυβερνήσεις που στηρίζονται στα δώρα που δίνουν στους ισχυρούς που έχουν αυγατίσει τον πλούτο τους ενώ η μεγάλη πλειοψηφία δεν μπορεί να βγάλει το μήνα. Αυτή είναι η δική μας υπόσχεση, στήριξη των αδύναμων αλλά και σύγκρουση με τα συμφέροντα που στις μέρες μας θησαυρίζουν ενώ η μεγάλη πλειοψηφία δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τους βασικούς όρους διαβίωσης», κατέληξε ο Αλ. Τσίπρας και ζήτησε από τους συνταξιούχους να μιλήσουν και εκείνοι για την καθημερινότητά τους.

Μετά τις παρεμβάσεις των συνταξιούχων που βρέθηκαν στην συνάντηση, ο κ. Τσίπρας τοποθετήθηκε ξανά δίνοντας απαντήσεις σε ζητήματα που προέκυψαν από την συζήτηση. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο θέμα των εξοπλισμών. «Αποφάσισαν 14 δισ. εξοπλισμούς. Εγώ δεν θα πω ότι δεν είναι αναγκαίο να εξοπλίζουμε το στρατό μας. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να έσπευσε η κυβέρνηση να κάνει όλους τους εξοπλισμούς της επόμενης 20ετίας. Και από αυτά τα 14 δισ. δεν πάει ούτε ένα ευρώ στην ελληνική αμυντική βιομηχανία, για να δουλέψουν άνθρωποι, να δοθούν μισθοί και να παραχθεί πλούτος. Στηρίζουμε την βιομηχανία της Γαλλίας αλλά όχι την ελληνική, ενώ 14 δισ. φεύγουν από τον προϋπολογισμό του κράτους», είπε.

Όσον αφορά την ακρίβεια, σχολίασε πως «στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη, οι φτωχοί γίνονται απελπισμένοι, οι μεσαίοι γίνονται φτωχοί και οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι». «Μιας και μιλάμε για αδικία, να δούμε λίγο τους ισολογισμούς των μεγάλων επιχειρήσεων πώς έχουν αυξηθεί. Να δούμε, οι εταιρίες ενέργειας πόσα δισεκατομμύρια κέρδη έχουν βγάλει αυτόν τον ενάμισι χρόνο που ο μέσος πολίτης σπαταλάει δύο μισθούς για να πληρώσει το ρεύμα; Μιλάμε για δισεκατομμύρια λες και είναι στραγάλια. Πήγε κανένας να ελέγξει; Έβαλε κανένα φρένο; Όχι. Γιατί; Μετά είπαν θα τους φορολογήσουν. Όσο τους είδατε να τους φορολογούν εσείς, άλλο τόσο τους είδαμε και εμείς. Τα διυλιστήρια τα ίδια. Και μάλιστα τους αναγκάζει η ΕΕ να φορολογήσουν, κάνουν τα στραβά μάτια και αλχημείες για τον υπολογισμό των υπερκερδών και στο τέλος λένε ότι θα φορολογήσουν δέκα και φορολογούν δύο και αυτά τα δύο που φορολογούν τους βάζουν να τα καταγράψουν ως έξοδα για να γλιτώσουν φόρο την επόμενη χρονιά. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ», υπογράμμισε και συνέχισε:

«Και την ίδια στιγμή η διαφθορά παίζει σε επίπεδο champions league. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, 8,5 δισ. σε απευθείας αναθέσεις. Δεν υπάρχει δημόσιο έργο που να έχει προκηρυχθεί και να μην έχει στηθεί ο διαγωνισμός πριν ολοκληρωθεί. Η μακαρίτισσα η Γεννηματά μιλούσε για Μαξίμου ΑΕ. Νομίζω ότι είχε απόλυτο δίκιο και ότι αν ένα πράγμα πρέπει να επιστρέψει στον τόπο είναι η δικαιοσύνη».

Σχετικά με την αναφορά ενός συνταξιούχου στο ΦΠΑ και στο εάν θα μας γλιτώσει από την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια, σημείωσε: «Όχι από μόνο του δεν θα μας γλιτώσει αν δεν υπάρξουν και έλεγχοι. Αυτοί το έχουν θεωρητικοποιήσει κιόλας, ότι δεν πρέπει να υπάρχει το κράτος γιατί η αγορά αυτορρυθμίζεται και ότι δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε στην αγορά».

Παραπέμποντας σε έρευνα της Eurostat που έλεγε ότι η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη ψαλίδα στις τιμές από το χωράφι του παραγωγού μέχρι το ράφι, 300% και για κάποια προϊόντα κηπευτικά όπως τα ακτινίδια 700%, ανέφερε: «Ο παραγωγός παίρνει ψίχουλα και οι μεσάζοντες παίρνουν το κέρδος από την τρομακτική αύξηση. Το καλάθι του νοικοκυριού είναι απάτη. Πηγαίνουν και αλλάζουν τις συσκευασίες, βάζουν μικρότερο όγκο συσκευασιών για να κοροϊδέψουν τον καταναλωτή ότι δήθεν η τιμή δεν έχει αυξηθεί».

«Αν δεν υπάρξουν λοιπόν έλεγχοι, και διατίμηση σε προϊόντα αν χρειαστεί και παρέμβαση του κράτους και πρόστιμα σε όσους κερδίζουν με δόλιο τρόπο, δεν θα λυθεί το πρόβλημα αυτό. Η μείωση του ΦΠΑ μπορεί να δώσει μία ανάσα, είναι ένας έμμεσος φόρος. Αυτός που έχει 100 ευρώ στην τσέπη με τον διπλανό που έχει 1.000 ευρώ στην τσέπη για το ίδιο προϊόν πληρώνουν τον ίδιο φόρο. Δεν μειώνουν τους έμμεσους φόρους γιατί αυτό που συμβαίνει στη χώρα με τις επιδοτήσεις και το ρεύμα είναι μία τεράστια επιχείρηση αναδιανομής τους πλούτου. Τα παίρνουν από τους πολλούς, από τους αδύναμους, τους μεσαίους, μέσα από το ΦΠΑ και τα δίνουν μέσω των επιδοτήσεων στις επιχειρήσεις ενέργειας και στα σούπερ μάρκετ. Είναι μία τεράστια επιχείρηση αναδιανομής από τους πολλούς στους λίγους», τόνισε ο Αλ. Τσίπρας, σχολιάζοντας πως «παλιότερα η Δεξιά έλεγε πως εμείς οι αριστεροί θέλουμε να κάνουμε τη χώρα Σοβιετική Ένωση, δηλαδή να ζούμε με κουπόνια και τώρα έχουν βάλει κουπόνια στην καθημερινότητά μας. Όπου και να πας κουπόνια χρειάζεσαι».

«Είπατε πριν ότι μας χρωστάτε εσείς μία τετραετία. Όχι, δεν μας χρωστάτε εσείς, εμείς χρωστάμε σε εσάς να έχουμε τη δυνατότητα να κυβερνήσουμε για τέσσερα χρόνια χωρίς χαλινάρι της τρόικα, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτά που ονειρευόμαστε για εσάς, για την κοινωνία, δηλαδή δικαιοσύνη. Εμείς χρωστάμε σε εσάς, όχι εσείς σε εμάς», κατέληξε ο Αλ. Τσίπρας.

Σε ανακοίνωσή του ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, αναφέρει: «Ασέβεια και εξαπάτηση των συνταξιούχων ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου, που πετσόκοψε τις συντάξεις, και οι τεράστιες καθυστερήσεις στην εκκαθάριση και απόδοση των συντάξεων. Η Κυβέρνησή μας, αντίθετα, πέτυχε την εκκαθάριση των εκατοντάδων χιλιάδων εκκρεμών συντάξεων, τη γρήγορη πλήρη απόδοσή τους και ήδη περνάμε στο στάδιο αύξησης των συντάξεων. Αυτό είναι έμπρακτος σεβασμός και αναγνώριση προς τον συνταξιούχο. Ο κ. Τσίπρας, με την τακτική να υπόσχεται λαγούς με πετραχήλια, έχει την εντύπωση ότι μπορεί να ξαναξεγελάσει τους συνταξιούχους. Υπερτιμώντας τον εαυτό του υποτιμά τους πολίτες».

