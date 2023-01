Life

VICE Specials: “Τα “Ορφανά” από την Ελλάδα” (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα σκοτεινά δίκτυα της υιοθεσίας ελληνόπουλων από οικογένειες σε άλλες χώρες, σε προηγούμενες δεκαετίες, ερευνά και αναδεικνύει το νέο ντοκιμαντέρ του VICE, που προβάλλει ο ΑΝΤ1.

Την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου στη 01:30 το ελληνικό γραφείο του VICE θα παρουσιάσει το νέο επεισόδιο VICE SPECIALS, από τη συχνότητα του ANT1, με τίτλο «Τα “Ορφανά” από την Ελλάδα».

Μέσα από τρεις ανθρώπινες ιστορίες, το νέο ντοκιμαντέρ του VICE ρίχνει φως στην προσπάθεια χιλιάδων παιδιών που δόθηκαν για υιοθεσία, κάτω από περίεργες έως και σκανδαλώδεις συνθήκες, τις δεκαετίες του ‘50 και του 60’, να ξαναβρούν τις οικογένειές τους.

Απρόσμενος σύμμαχός τους σε αυτή την προσπάθεια είναι τα τεστ DNA που τους βοηθούν όχι μόνο να ανακαλύψουν τις χαμένες οικογένειές τους αλλά και να ταυτοποιηθεί η σύνδεσή του

Ο Μέριλ Τζένκινς γεννήθηκε πριν από 68 χρόνια και δόθηκε για υιοθεσία στο Μιζούρι των ΗΠΑ, λίγους μήνες αφού τον βρήκαν οι αστυνομικοί στα σκαλοπάτια της εκκλησίας της Παντάνασσας και τον παρέδωσαν στο ορφανοτροφείο Πάτρας.

Έπειτα από μια 11χρονη Οδύσσεια αναζήτησης, με μοναδικό στοιχείο στα χέρια του ένα σημείωμα με τις λέξεις «Μήτσος Παντάνασσα» και με την βοήθεια του τεστ DNA, κατάφερε να ξανασμίξει με την οικογένειά του και να μάθει την ιστορία του πατέρα του, που πέθανε στις αρχές του 1990.

Αίσιο τέλος είχε και η υπόθεση της Λίντα Κάρολ Τρότερ, που κατάφερε το 2017 να συνδεθεί με την μητέρα της και την ευρύτερη οικογένειά της έπειτα από χρόνια αναζητήσεων.

Λίγα χρόνια μετά, χρησιμοποιώντας το ελληνικό όνομα με το οποίο δόθηκε για υιοθεσία, δημιούργησε το “Eftychia Project” που βοηθά όσους θέλουν να βρουν τις ρίζες τους ή τις οικογένειες που αναζητούν τα παιδιά τους.

Στον αντίποδα ο Μπάμπης Καλογερόπουλος, από τα Φιλιατρά, συνεχίζει ακόμη να αναζητά δύο αδέρφια, τα παιδιά που γέννησε η μητέρα του εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 1950.

VICE SPECIALS – Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, 01:30, στον ΑΝΤ1.

Παραγωγή: Ανδρέας Μπούσιος

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαδάκης

Οπερατέρ: Δημήτρης Διακουμόπουλος

Ηχοληψία: Βασίλης Ζαμπίκος, Γιώργος Σαραντινός

Μοντέζ: Γωγώ Μπεμπέλου

Δείτε όλα τα επεισόδια της σειράς ντοκιμαντέρ VICE Specials ΕΔΩ

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο - Χαλάνδρι: φονική παράσυρση ηλικιωμένης από μοτοσικλέτα

Υποκλοπές – Χατζηδάκης: Δεν συνδέω τον Πρωθυπουργό, θέλω να ερευνηθεί το θέμα

NBA: Νίκη των Μπακς με “μπροστάρη” τον Αντετοκούνμπο