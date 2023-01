Τεχνολογία - Επιστήμη

Κυκλοφοριακό - ΕΕ: Αθήνα και Θεσσαλονίκη στις πόλεις με το μεγαλύτερο πρόβλημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δείχνει η έρευνα που αναδεικνύει το Pricefox.gr για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, σε σύγκριση με άλλες πόλεις της Ευρώπης.

Ο αυξημένος τουρισμός, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε σημεία που εκτελούνται νέα έργα μετρό καθώς και η αύξηση της κίνησης τόσο λόγω της μείωσης των τιμών καυσίμων όσο και η συνήθεια αποφυγής των μέσων κατά τη διάρκεια της πανδημίας που δείχνει να έχει αφήσει «κατάλοιπα», αποτελούν βασικούς λόγους για τους οποίους το κυκλοφοριακό πρόβλημα αυξάνεται στην Αττική. Ως αποτέλεσμα παρατηρούνται ολοένα και περισσότερες καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια των ωρών αιχμής με την συμφόρηση στους δρόμους να διαρκεί για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα. Οι δρόμοι της Αττικής εκπέμπουν SOS με την ανάγκη για στροφή ξανά στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς να φαίνεται πιο απαραίτητη από ποτέ.

Δείκτης κυκλοφοριακής συμφόρησης και μέση διάρκεια διαδρομής

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που προκύπτουν από την νέα έρευνα του Pricefox για το κυκλοφοριακό πρόβλημα Αθήνας και Θεσσαλονίκης σε σύγκριση με άλλες πόλεις της Ευρώπης. Συγκεκριμένα τόσο η Αθήνα όσο και η Θεσσαλονίκη βρίσκονται στην λίστα των αρνητικών πρωταθλητών στην Ευρώπη. Να σημειωθεί ότι το Pricefox είχε παρουσιάσει και παλαιότερα έρευνα, 7 ημέρες τον χρόνο χαμένες στους δρόμους της Αθήνας, με την εικόνα να μην έχει αλλάξει μέχρι σήμερα.

Στον παρακάτω χάρτη απεικονίζεται ο δείκτης κυκλοφοριακής συμφόρησης σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης.

Πιο συγκεκριμένα από την επεξεργασία των δεδομένων που πραγματοποίησε το Pricefox παρουσιάζεται στο παρακάτω γράφημα ο δείκτης κυκλοφοριακής συμφόρησης καθώς και ο μέσος χρόνος μιας διαδρομής στις υπό εξέταση πόλεις.

Ο δείκτης κυκλοφοριακής συμφόρησης λαμβάνει τον χρόνο που καταναλώνεται στην κυκλοφορία λόγω της μετακίνησης σε εργασία, την εκτίμηση της δυσαρέσκειας για την κατανάλωση χρόνου, την εκτίμηση κατανάλωσης CO2 στην κυκλοφορία και των γενικών προβλημάτων στο σύστημα κυκλοφορίας.

Ο δείκτης μέσης διάρκειας διαδρομής λαμβάνει τον μέσο όρο για μια διαδρομή χωρίς την επιστροφή στην αφετηρία σε λεπτά.

Τόσο η Αθήνα όσο και η Θεσσαλονίκη έχουν θέση σε αυτό το γράφημα γεγονός που υπενθυμίζει το κυκλοφοριακό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι δύο μεγάλες πόλεις της χώρας. Συγκεκριμένα η Αθήνα βρίσκεται στην 6η θέση και η Θεσσαλονίκη στην 23η θέση. Συνολικά εξετάστηκαν πάνω από 70 πόλεις και στην παρούσα έρευνα παρουσιάζονται οι πρώτες 30. Στην Αθήνα η μέση διάρκεια μιας μονής διαδρομής ανέρχεται στα 38 λεπτά με την αντίστοιχη στην Θεσσαλονίκη να είναι στα 29 λεπτά με την χειρότερη απόδοση να βρίσκεται στο Κίεβο με 43 λεπτά, μόλις 5 λεπτά διαφορά από την Αθήνα.

Επιτακτική ανάγκη η αλλαγή των μέσων μετακίνησης

Οι παράμετροι που επηρεάζουν την επιλογή του μέσου μετακίνησης περιλαμβάνουν το χρόνο, το κόστος και την άνεση των μέσων. Η νέα τάση στην Ευρώπη, τα μέσα μικροκινητικότητας τα οποία περιλαμβάνουν ποδήλατα και πατίνια κερδίζουν έδαφος σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις, ιδιαίτερα τους τελευταίους μήνες απέναντι στις συνθήκες της ενεργειακής κρίσης αλλά και απέναντι στην αυξημένη κυκλοφορία. Στην Ελλάδα έχουν κάνει πιο έντονη την παρουσία τους στους δρόμους το τελευταίο διάστημα και η αύξηση της χρήσης τους θα μπορούσε να αποτελέσει μέρος της λύσης. Ωστόσο είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψιν παράγοντες όπως το ασφαλές πλαίσιο μετακίνησης και η ομαλή λειτουργία των μέσων αυτών συνδυαστικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Τέλος, έργα όπως η περαιτέρω επέκταση των γραμμών του μετρό και η επέκταση της Αττικής οδού πρέπει να αποτελέσουν όχι μόνο προτεραιότητα για την χώρα μας αλλά και άμεση εκτέλεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Άλκης Καμπανός: Οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες

Πάτρα: Ο Μάνος Δασκαλάκης έκανε το μνημόσυνο της Τζωρτζίνας (βίντεο)

Νίκος Ξανθόπουλος: Πολιτική η κηδεία του - Η επιθυμία της οικογένειας