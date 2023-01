Life

“Ποιος Παπαδόπουλος”: Επιστροφές, αποκαλύψεις και γέλιο τη Δευτέρα (εικόνες)

Η σειρά του ΑΝΤ1 υπόσχεται στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο. Πάρτε μία γεύση από το αποψινό επεισόδιο.

Το «Ποιος Παπαδόπουλος;» επέστρεψε και κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 21:00 θα μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο. Οι ήρωες της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 θα συνεχίσουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων.

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Ο παππούς επιστρέφει σπίτι μετά την επέμβαση στην καρδιά και η Μελίνα, που φυσικά δεν γνωρίζει την οικονομική καταστροφή του Αρίστου, προσπαθεί να τον πείσει να κλείσει για όλη την οικογένεια χειμερινές διακοπές σε ένα σαλέ. Αυτός αρνείται πεισματικά και έτσι η Μελίνα θα φτάσει μέχρι και στην αντιπροσωπεία για να τον μεταπείσει. Εκεί όμως κουμάντο κάνει πλέον η Νάντια και ο Αρίστος προσπαθεί πάση θυσία να το κρύψει από την Μελίνα. Και σαν να μην του έφτανε αυτό, έχει και την πίεση από τον Ράμο που επιμένει να τον διώξει από την βίλα. Στο μεταξύ, ο παππούς ζητάει από την Βιβή να γίνει η αποκλειστική του νοσοκόμα, ενώ ο Θάνος, που βλέπει ότι η σχέση του Αλέξανδρου με την Εριέττα μάλλον δεν πάει και πολύ καλά, σκέφτεται ότι ίσως είναι η στιγμή να κάνει την κίνησή του μαζί της, παρόλο που έχει σχέση με την Τζοάν…

Στο ρόλο της Ντιάνας Κυριαζή η Υρώ Λούπη

Στο ρόλο του Γιώργου Ράμου ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος

Συντελεστές

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου.

Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός

Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS

