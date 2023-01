Κοινωνία

Πειραιάς: Εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών με τη χρήση ακτίνων X-RAY (εικόνες)

Η αξία του φορτίου που βρέθηκε μέσα σε κοντέινερ με μπανάνες, εκτιμάται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ,

Ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μετά από έλεγχο, εντόπισαν και κατέσχεσαν 119 κιλά ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, οι τελωνειακοί υπάλληλοι του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του Γ΄ Τελωνείου Εισαγωγής Πειραιά, μετά από ανάλυση κινδύνου, επέλεξαν για έλεγχο εμπορευματοκιβώτιο από το Εκουαδόρ με τελικό προορισμό τον Πειραιά και δηλωμένο περιεχόμενο μπανάνες, λόγω αυξημένης πιθανότητας μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Κατά τον έλεγχο του εμπορευματοκιβωτίου με ακτίνες X-RAY εντοπίστηκε στον εσωτερικό χώρο του ψυγείου, εντός του τοιχώματος του μονωτικού υλικού της οροφής, ένδειξη πιθανής ύπαρξης οργανικού υλικού.

Ακολούθησε φυσικός έλεγχος από τους ελεγκτές του Γ΄ Τελωνείου, με τη συνδρομή σκύλου ανιχνευτή ναρκωτικών και αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν από το Γ’ Τελωνείο Εισαγωγής Πειραιά, 106 συσκευασίες που περιείχαν ναρκωτική ουσία, μεικτού βάρους 119,5 κιλών.

Η αξία της ποσότητας ναρκωτικών που κατασχέθηκε ξεπερνάει τα 5 εκ. ευρώ.

Η έρευνα είναι σε εξέλιξη και η προανάκριση διενεργείται από την Ελληνική Αστυνομία.

