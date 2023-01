Οικονομία

Ακρίβεια: Πολιτική κόντρα μετά την συνέντευξη Μητσοτάκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οξύνεται η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια, τους μισθούς και την αισχροκέρδεια, μετά και τη συνέντευξη Τύπου του Πρωθυπουργού.

Πολιτική αντιπαράθεση με άρωμα προεκλογικής περιόδου ακολούθησε η συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός για τα ζητήματα της Οικονομίας. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξέδωσαν σειρά ανακοινώσεων:

Η εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Πόπη Τσαπανίδου αναφέρει σε ανακοίνωσή της: «Ο Μητσοτάκης θυμήθηκε να μιλήσει για μισθούς μετά από ένα χρόνο αισχροκέρδειας – Έχει αναβάλλει 12 φορές την επενδυτική βαθμίδα από το 2019 και του φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ» Ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί κατόρθωμα την ακραία φτωχοποίηση της κοινωνίας και νομίζει ότι κάποια ανεπαρκή κουπόνια, τα οποία μάλιστα προέρχονται από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ, θα τον διασώσουν πολιτικά. Θυμήθηκε μετά από έναν χρόνο αισχροκέρδειας και μείωσης εισοδημάτων να μιλήσει για μισθούς όταν επί των ημερών του:

τα νοικοκυριά με εισοδήματα μέχρι 750 ευρώ έχουν χάσει το 40% της αγοραστικής τους δύναμης

ο κατώτατος μισθός έχει χάσει ήδη ο 20% της αγοραστικής του δύναμη - κι αυτό μετά τις όποιες αυξήσεις έγιναν

Δεν βρήκε όμως μισή λέξη να πει για την αύξηση του ιδιωτικού χρέους και την έκρηξη των δόσεων στα τραπεζικά δάνεια, που σήμερα ακόμα και ο συνεπής δανειολήπτης βλέπει μια δόση δανείου να αυξάνεται μέχρι και 300 ευρώ απ' τη μια μέρα στην άλλη. έλος, όσον αφορά στην επενδυτική βαθμίδα που δήθεν θα παίρναμε αμέσως μετά τις εκλογές του 2019, θυμίζουμε στον κ. Μητσοτάκη πως την έχει αναβάλλει 12 φορές και τώρα θυμήθηκε πως και για αυτήν την προσωπική του αποτυχία φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τουλάχιστον αρχίζει να καταλαβαίνει πως Μητσοτάκης και επενδυτική βαθμίδα είναι έννοιες που ποτέ δεν θα συναντηθούν».

Το γραφείο Τύπου του ΚΚΕ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Αν κάτι κατέρρευσε με πάταγο αυτά τα χρόνια, είναι ο μύθος που επανέλαβε σήμερα ο πρωθυπουργός, ότι η ανάπτυξη υπέρ των λίγων μπορεί να διανέμεται δίκαια και στους πολλούς. Στην πραγματικότητα συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο και αυτό διαδραματίζεται αυτήν την περίοδο μπροστά στα μάτια του λαού. Την ώρα που οι επιχειρηματικοί όμιλοι στην ενέργεια, τα τρόφιμα, τα φάρμακα, τον τουρισμό κι άλλου καταγράφουν ρεκόρ κερδών, ο λαός “πληρώνει” τα ρεκόρ στον πληθωρισμό, την ενεργειακή φτώχεια, τη φοροληστεία, την εκμετάλλευση, τη δουλειά μέχρι τα βαθιά γεράματα και “ανταμείβεται” με τα pass της κοροϊδίας, με τα προεκλογικά επιδόματα της εξαγοράς και με τα ψίχουλα σε μισθούς και συντάξεις που εξανεμίζονται, εξαιτίας της ακρίβειας, πριν καν δοθούν.

Στη δεκαετία που συμπληρώθηκε, από το 2012 μέχρι σήμερα, ο λαός μας έζησε τα πάντα, την εναλλαγή κρίσης κι ανάπτυξης, την εναλλαγή εκβιασμών και ψεύτικων υποσχέσεων, την εναλλαγή αστικών κυβερνήσεων κάθε απόχρωσης. Σε κάθε φάση έβγαινε πιο ζημιωμένος, με νέα βάρη και μ’ ένα αντιλαϊκό οικοδόμημα, που συνδιαμόρφωσαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ και το οποίο όχι μόνο διατηρείται, αλλά κι επεκτείνεται, όπως συμβαίνει με το κοινό αντεργατικό πλαίσιο για τον κατώτατο μισθό και τις συλλογικές συμβάσεις. Σε συνθήκες κρίσης πλήρωνε με μειώσεις μισθών και συντάξεων, τώρα πληρώνει με την ακρίβεια που οδηγεί στο ίδιο αποτέλεσμα. Η διέξοδος για το λαό βρίσκεται στην αντίπερα όχθη και με βάση αυτό το ΚΚΕ καταθέτει προτάσεις που δίνουν ανακούφιση στα λαϊκά στρώματα, που θέτουν στο επίκεντρο τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και που πάνω απ’ όλα αναδεικνύουν ότι, για να κερδίσει η μεγάλη λαϊκή πλειοψηφία, θα πρέπει να χάσει το κεφάλαιο και οι κάθε λογής πολιτικοί του εκπρόσωποι. Αυτό είναι το διακύβευμα τόσο του καθημερινού αγώνα όσο και των εκλογών και γι’ αυτό χρειάζεται ένα ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό».

Σε ανακοίνωση της Ελληνικής Λύσης, ο πρόεδρός της, Κυριάκος Βελόπουλος, σημειώνει: «Μία κυβέρνηση που αλλοιώνει την πραγματικότητα για να κρύψει την εξαθλίωση της οικονομίας και της κοινωνίας, είναι μία επικίνδυνη κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός αντί να απολογηθεί για το ιλιγγιώδες έλλειμμα εμπορικού ισοζυγίου, τον αχαλίνωτο δανεισμό και την «ληστεία» των πολιτών μέσω των ανατιμήσεων σε ενέργεια και τρόφιμα, εξέφρασε «ικανοποίηση» για τα πεπραγμένα του. Η Ελληνική Λύση θα αγωνιστεί για μία Ελλάδα Αυτεξούσια και Αυτοδύναμη. Μία Ελλάδα που θα παράγει πλούτο για τους Έλληνες και όχι χρέη για τις επόμενες γενιές».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25, Μιχάλης Κριθαρίδης, γράφει στο twitter πως, «Ο @PrimeministerGR στη #συνεντευξη_τυπου προσπαθεί να παραποιήσει ως συνήθως την πραγματικότητα και να εξαπατήσει τους πολίτες. Δεν πείθει κανέναν όμως πια. Οι πολίτες ζουν στο πετσί τους τις βάρβαρες πολιτικές της #Μητσοτάκης_ΑΕ».

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Ο Μάνος Δασκαλάκης έκανε το μνημόσυνο της Τζωρτζίνας (βίντεο)

Πάτρα: επεισοδιακή καταδίωξη οδηγού που παραβίασε φανάρια

Νίκος Ξανθόπουλος: Η συνέντευξη που δεν προβλήθηκε ποτέ (βίντεο)