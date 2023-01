Life

“Παγιδευμένοι”: συγκλονιστικό το επεισόδιο της Δευτέρας (εικόνες)

"Κόβουν" την ανάσα τα νέα επεισόδια της σειράς του ΑΝΤ1, "Παγιδευμένοι". Τι θα δούμε τη Δευτέρα.

«Αυτός που σε πλήγωσε ήταν είτε πιο δυνατός, είτε πιο αδύναμος από σένα.Αν ήταν πιο αδύναμος, λυπήσου τον. Αν ήταν πιο δυνατός, λυπήσου τον εαυτό σου», Σαίξπηρ

Τα αποτελέσματα της έρευνας για τη δηλητηρίαση του Άγγελου στοχοποιούν ένα κοντινό του πρόσωπο. Ποιο είναι αυτό; Τι ρόλο έχει παίξει στην πραγματικότητα;

Η Άννα προσπαθεί με κάθε τρόπο να ανακαλύψει πού βρίσκεται ο πατέρας της.

Ο Ανδρέας περιμένει με αγωνία αν η Δανάη και η Νατάσσα θα καταγγείλουν τον Βλάσση για τον ξυλοδαρμό.

Ο Θοδωρής ανακοινώνει στον Σπύρο την πρόθεσή του να πιάσει δουλειά δίπλα στον παππού του, κάτι που βρίσκει αντίθετο τον Σπύρο, ο οποίος θα ανακαλύψει ένα μεγάλο ψέμα που του έχει πει ο Γεράσιμος.

Ο Αλέκος και ο Άγγελος έχουν μία τρυφερή συνάντηση πατέρα και γιου στην εντατική, που κρύβει, όμως, πολλά.

Η σχέση της Άννας και του Δημήτρη μοιάζει, πλέον, ακλόνητη. Όμως, για τον Δημήτρη ο κόσμος χάνεται κάτω από τα πόδια του όταν ανακαλύπτει ότι η Άννα είναι εξαφανισμένη. Πού βρίσκεται η Άννα μετά την παράτολμη πρωτοβουλία που πήρε;





Ακολουθεί sneak preview του αποψινού επεισοδίου:



ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).



Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.



Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα



ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη, Γιάννης Λαπατάς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS





H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim.

Διανέμεται από την Madd.



