Βόρεια Καρολίνα - Αστυνομική βία: πυροβόλησαν εν ψυχρώ άοπλο (βίντεο)

Διάβασέ μου το...

Το σοκαριστικό βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει για μια ακόμη φορά την αστυνομική βία στις ΗΠΑ.

Νέο περιστατικό αστυνομικής βίας προκαλεί σοκ στις ΗΠΑ.

Αστυνομικοί της ομάδας SWAT πυροβολούν εν ψυχρώ έναν άοπλο άνδρα στη Βόρεια Καρολίνα.

Το σοκαριστικό βίντεο που κυκλοφορεί στα social media από κάμερα ασφαλείας, δείχνει τον 41χρονο Τζέισον Χάρλεϊ Κλόεπφερ να ανοίγει την πόρτα του τροχόσπιτού του, μαζί με τη σύζυγό του, υπακούοντας στις εντολές των αστυνομικών της ομάδας SWAT που βρίσκονταν απ’ έξω.

WARNING: GRAPHIC ?? Police in North Carolina shot a disabled man who was unarmed and complying with their orders.



A SWAT team woke Jason Harley Kloepfer up and told him to get outside, then they shot him as soon as he opened the door. pic.twitter.com/sh0yeCc8za