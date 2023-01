Κοινωνία

Καιρός: Βροχές, σκόνη και χιόνια στα ορεινά την Τρίτη

Σε ποιες περιοχές αναμένονται τα φαινόμενα. Άστατος ο καιρός και την Τρίτη. Πρόγνωση για όλη τη χώρα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Την Τρίτη βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στη Δυτική Στερεά, στην Ανατολική Θεσσαλία, στην Κεντρική Μακεδονία και στο Βόρειο-Βορειοδυτικό Αιγαίο, περιοχές όπου τα φαινόμενα θα είναι κατά περιόδους έντονα. Τοπικά έντονα φαινόμενα ενδέχεται να εκδηλωθούν και στις Σποράδες.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές στη Δυτική Ελλάδα, στην υπόλοιπη Θεσσαλία, στην Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης σε περιοχές της Στερεάς, της Εύβοιας και της Πελοποννήσου. Χιονοπτώσεις θα εκδηλωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Παράλληλα αυξημένες θα είναι οι συγκεντρώσεις σκόνης στα δυτικά, ενώ τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία, σύμφωνα με το meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από -3 έως 10 βαθμούς, στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα από 0 έως 12, στην Ήπειρο από 4 έως 15 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 4 έως 16, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 5 έως 17 βαθμούς, στα Επτάνησα από 7 έως 15 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 6 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Βόρειο Αιγαίο θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί με εντάσεις 5-6 Μποφόρ και από το βράδυ τοπικά 7 Μποφόρ. Στο υπόλοιπο Αιγαίο θα πνέουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων με εντάσεις 3-4 και από το απόγευμα τοπικά 5 Μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν αρχικά βόρειοι άνεμοι με εντάσεις έως 4 Μποφόρ και από το απόγευμα άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων με ίδιες εντάσεις. Τη νύχτα προς Τετάρτη οι άνεμοι θα παρουσιάσουν ενίσχυση σε ολόκληρη τη χώρα.

Στην Αττική αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις 3-3 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16-17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, με αυξημένη πιθανότητα για έντονα φαινόμενα κατά το πρώτο μισό της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές κυρίως διευθύνσεις με εντάσεις έως 4 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 12 βαθμούς.

