Μητσοτάκης: Η “παγίδα” της απλής αναλογικής να μετατραπεί σε εφαλτήριο νίκης

Τι είπε ο Πρωθυπουργός για τους 42 μήνες διακυβέρνησης της χώρας, αλλά και για την ανεργία των νέων και το «Πρώτο Ένσημο».

Μέσα σε 42 μήνες η Ελλάδα έγινε ισχυρότερη γεωπολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά, θωρακίζοντας την άμυνά της, περνώντας από την καθήλωση στην ανάπτυξη, στηρίζοντας το εισόδημα, προστατεύοντας τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας απόψε στην εκδήλωση «European Youth Day» που διοργάνωσε η ΟΝΝΕΔ. Ο πρωθυπουργός προσέθεσε απευθυνόμενος στους νεολαίους, ότι αν μέχρι τώρα έγιναν πολλά, μένουν να γίνουν πολλά περισσότερα, ειδικά για τη νέα γενιά, και ζήτησε την στήριξη τους.

"Γι' αυτό και σε αυτή τη νέα προσπάθεια σας χρειάζομαι, σας θέλω δίπλα μου, να ταξιδέψουμε παντού το μήνυμα ότι όπως χθες λέγαμε το είπαμε και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι το κάναμε, έτσι και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι ό,τι λέμε κι ό,τι θα πούμε για τη δεύτερη τετραετία θα το κάνουμε. Ακριβώς γιατί έχουμε πια αυτήν την αξιοπιστία, κατοχυρωμένη πιστεύω και σε συμπολίτες μας που μπορεί ακόμα να μας αντιμετωπίζουν με κάποια σχετική καχυποψία" είπε ο κ.Μητσοτάκης.

Αναφέρθηκε στις επικείμενες εκλογές σημειώνοντας ότι "δεν μπορούμε να ρισκάρουμε περιπέτειες ακυβερνησίας" και χαρακτήρισε "παγίδα” την απλή αναλογική που όπως είπε "πρέπει να μετατραπεί σε εφαλτήριο νίκης, ώστε από «νάρκη, για μία δεύτερη φορά στη συμφορά», να γίνει «ισχυρή εντολή για δεύτερη εντολή στην προκοπή".

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε συνοπτικά στο κυβερνητικό έργο σχετικά με την αύξηση των θέσεων απασχόλησης των νέων, και του βασικού μισθού, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη επιμόρφωσης όλων στα νέα ψηφιακά εργαλεία που διαμορφώνουν την σημερινή πραγματικότητα, και επισήμανε ότι ο ψηφιακός αναθεωρητισμός δεν πρέπει να αποτελέσει μια καινούργια διαχωριστική γραμμή μεταξύ αυτών που έχουν πρόσβαση στην τεχνολογία και αυτών που αισθάνονται την τεχνολογία ως απειλή.

Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανεργία των νέων την οποία χαρακτήρισε υψηλή που, όμως, καταγράφει μια σημαντική υποχώρηση αφού -όπως είπε- στις ηλικίες από τα 17 έως τα 29 έτη μειώθηκε τα τελευταία τρία χρόνια κατά 17%, που είναι η τέταρτη μεγαλύτερη μείωση στην Ευρώπη. Προσέθεσε ότι προέχει η δημιουργία θέσεων εργασίας και για να υπάρξουν αυτές οι θέσεις πρέπει να έχουμε πολλές επενδύσεις οι οποίες γίνονται στη χώρα μας, "αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι και η γενιά σας έχει την κατάρτιση, τα εφόδια, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των εργοδοτών μας. Γι' αυτό και θα εξακολουθούμε να υποστηρίζουμε ενεργές πολιτικές απασχόλησης".

Ο κ .Μητσοτάκης απέδωσε πολύ μεγάλη σημασία στο «Πρώτο Ένσημο» και είπε ότι χρειαζόμαστε κίνητρα πρόσληψης του νέου για την πρώτη του εργασία, για να αρχίζει να χτίζει το βιογραφικό του.

""Παγίδα" και "νάρκη" η απλή αναλογική της ανόθευτης έκφρασης της βούλησης του ελληνικού λαού για τον κ. Μητσοτάκη", αναφέρει σε ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΜέΡΑ25, Μιχάλης Κριθαρίδης.

