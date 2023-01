Αθλητικά

Χάμιλτον: Δέχτηκα ρατσιστικές επιθέσεις και σκληρό bullying στο σχολείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, παραμένει ο μόνος μαύρος οδηγός στην F1 μέχρι σήμερα.

Ο επτά φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της F1, Λιούις Χάμιλτον, αποκάλυψε ότι υπέφερε από ρατσιστικές επιθέσεις και εκφοβισμό στο σχολείο ως παιδί, κάνοντας αυτή την περίοδο «την πιο τραυματική» της ζωής του.

Σε podcast, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο σήμερα (23/1), ο 38χρονος πρωταθλητής, ο οποίος μεγάλωσε σε μια μικρή πόλη κοντά στο Λονδίνο, είπε:

«Για μένα, το σχολείο ήταν το πιο τραυματικό και δύσκολο κομμάτι της ζωής μου. Άρχισαν να με εκφοβίζουν όταν ήμουν έξι χρονών. Στο σχολείο μου, ήμουν ένα από τα τρία μαύρα παιδιά και μεγαλύτεροι, πιο δυνατοί τύποι με εκφόβιζαν πολύ συχνά», είπε.

«Επιθέσεις όλη την ώρα, πράγματα που μου πέταγαν, ακόμα και μπανάνες, και άτομα που χρησιμοποιούσαν τη λέξη "νέγρος" με απόλυτη ηρεμία, άνθρωποι που με αντιμετώπιζαν άσχημα, χωρίς να ξέρω ποια ήταν η θέση μου. Για μένα ήταν πολύ δύσκολο».

Στη συνέχεια ο Χάμιλτον τόνισε: «Δεν είχα όρεξη να γυρίσω σπίτι και να πω στους γονείς μου ότι αυτά τα παιδιά με αποκαλούσαν νέγρο ή ότι είχα δεχτεί μπούλινγκ ή ξυλοδαρμό στο σχολείο. Δεν ήθελα ο πατέρας μου να πιστεύει ότι δεν ήμουν δυνατός.»

Ο Χάμιλτον, ένας από τους καλύτερους οδηγούς όλων των εποχών, παραμένει ο μόνος μαύρος οδηγός στην F1 μέχρι σήμερα. Δημιούργησε το ίδρυμα Mission 44 και τον οργανισμό Ignite, που στοχεύουν το ένα να βοηθήσει νέους από μειονεκτικά περιβάλλοντα και το άλλο πιο συγκεκριμένα να προωθήσει μεταξύ αυτών των νέων ανθρώπων, οδηγούς, σε συνεργασία με τη Mercedes.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέλλα: Πρωτοφανής κακοκαιρία έπληξε τον δήμο Αλμωπίας

Ανταρκτική: Αποκολλήθηκε τεράστιο παγόβουνο

Βιασμός ανηλίκων - Πετράλωνα: “Πώς συνδέεται με την δολοφονία του 7χρονου στην Κυψέλη”