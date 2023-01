Κοινωνία

Ενδοοικογενειακή βία - Αίγιο: Τον μήνυσαν η γυναίκα του και οι γονείς του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατά τη διάρκεια της σύλληψης επιτέθηκε και τραυμάτισε αστυνομικό ο οποίος χρειάστηκε ράμματα. Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για τον ίδιο λόγο.

Για ενδοοικογενειακή βία συνελήφθη 45χρονος Αιγιώτης επιχειρηματίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, το βράδυ της Κυριακής, μετά την υποβολή μήνυσης από τη σύζυγο, τη μητέρα και τον πατέρα του.

Ο άνδρας, έχοντας καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ, σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, τηλεφώνησε στη μητέρα του εξυβρίζοντας και απειλώντας την και εκείνη με τη σειρά της ενημέρωσε την Αστυνομία, εκφράζοντας ανησυχία για τη νύφη και το εγγονάκι της.

Αστυνομικοί του ΑΤ Αιγιαλείας έσπευσαν στο σπίτι του, όπου τον εντόπισαν στον δρόμο καθώς η σύζυγός του δεν του «άνοιγε». Στο διαμέρισμα είχαν ήδη σπεύσει τα πεθερικά της, υπό τον φόβο η κατάσταση να παρεκτραπεί.

Ο 45χρονος, κατά τη σύλληψή του, αντιστάθηκε τραυματίζοντας αστυνομικό στα χέρια – έκανε δυο ράμματα στο δάχτυλο– και σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκε σε δίκη στο αυτόφωρο. Μετά από αίτημα αναβολής, ο δράστης αφέθηκε ελεύθερος και θα καθίσει στο εδώλιο την Τετάρτη.

Πριν από περίπου δυο χρόνια, είχε απασχολήσει και πάλι τις Αρχές για ενδοοικογενειακή βία, με τη γυναίκα του τότε να υποβάλλει μήνυση για απειλές και εξύβριση.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέλλα: Πρωτοφανής κακοκαιρία έπληξε τον δήμο Αλμωπίας

Ανταρκτική: Αποκολλήθηκε τεράστιο παγόβουνο

Χάμιλτον: Δέχτηκα ρατσιστικές επιθέσεις και σκληρό bullying στο σχολείο