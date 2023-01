Ιταλία – βενζινάδικα: Απεργία με φόντο τις αυξήσεις τιμών

Κόσμος

Στα άκρα η κόντρα μεταξύ της Μελόνι και των ιδιοκτητών πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Το βράδυ της Τρίτης ξεκινά σαρανταοκτάωρη απεργία των ιδιοκτητών πρατηρίων βενζίνης στην Ιταλία. Οι προσπάθειες αναστολής της κινητοποίησης, με την πραγματοποίηση δυο συναντήσεων της κυβέρνησης Μελόνι με τους βενζινοπώλες της χώρας, δεν οδήγησαν σε θετικό αποτέλεσμα.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός επανέλαβε σήμερα ότι δεν πρόκειται να αλλάξει το πρόσφατο κυβερνητικό διάταγμα το οποίο, μεταξύ των άλλων, προβλέπει ότι τα πρατήρια βενζίνης πρέπει να αναρτούν σε καθημερινή βάση τη μέση τιμή των καυσίμων στη χώρα.

«Πραγματοποιήσαμε ήδη δύο συναντήσεις, η κυβέρνηση δεν ενέκρινε τα μέτρα αυτά για να στοχοποιήσει τη συγκεκριμένη κατηγορία αλλά αντιθέτως για να αναγνωρίσει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί έντιμοι επαγγελματίες», δήλωσε η Τζόρτζια Μελόνι.

Οι Ιταλοί βενζινοπώλες, όμως, επιμένουν ότι η αύξηση της τιμής των καυσίμων δεν οφείλεται στο δικό τους κέρδος, υπενθυμίζουν ότι η νέα κυβέρνηση της Ρώμης δεν ανανέωσε τη μείωση των φόρων που είχε εγκρίνει η κυβέρνηση του Μάριο Ντράγκι και θεωρούν ότι «έχει ξεκινήσει μια εκστρατεία η οποία εκτιμούν ότι στοχεύει στη συκοφάντησή τους».

