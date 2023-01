Life

“The 2Night Show” - Κορκολής: Δίνω μάχη συνεχώς με τον καρκίνο, γιατί έρχεται και φεύγει (βίντεο)

Ο Στέφανος Κορκολής θυμήθηκε στιγμές και πρόσωπα - «σταθμούς», της επιτυχημένης καριέρας του, αλλά και τα παιδικά του χρόνια.



Στην παρέα του «The 2Night Show» βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας ο Στέφανος Κορκολής, που συμπληρώνει φέτος 35 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας.

Ο Στέφανος Κορκολής θυμήθηκε στιγμές και πρόσωπα - «σταθμούς», της επιτυχημένης καριέρας του. Τα παιδικά χρόνια, το πρώτο του τραγούδι όταν ήταν μόλις 5 ετών, η καριέρα στο εξωτερικό, η ασθένεια που «εισέβαλε» ξαφνικά στη ζωή του, η «κομβική» σχέση με τον Μίκη Θεοδωράκη και ο «άγγελός» του, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη. Αποκάλυψε πώς κατάφεραν, μετά από πολλά εμπόδια, να φτάσουν οι «Πέντε Άνεμοι», στη Νάνα Μούσχουρη.

Ακόμα αποκάλυψε γιατί οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί είχαν απορρίψει το «Θες» του Δημήτρη Μητροπάνου αλλά και ποια προσωπική ιστορία κρύβεται πίσω από το τραγούδι «Παράξενη αγάπη».

Ο σπουδαίος συνθέτης μιλώντας για το πρόβλημα της υγείας του, τον καρκίνο εξομολογήθηκε: «Κάπνιζα πολύ, το τσιγάρο μου δημιούργησε την περιπέτεια με την υγεία μου, με κατέστρεψε, δίνω μια μάχη συνεχώς, γιατί έρχεται φεύγει. Οφείλω να πω ότι κάνοντας κάποιες θεραπείες και βλέποντας άλλα περιστατικά έκανα τον σταυρό μου και είπα "τυχερός είμαι».

Ο ίδιος μάλιστα θυμήθηκε το πώς αισθάνθηκε όταν έμαθε την διάγνωση αναφέροντας ότι: «Όταν έμαθα ότι έχω καρκίνο, έχασα τη γη κάτω από τα πόδια πάγωσα. Όταν μου το είπε ο γιατρός μου δεν πρόλαβα να το συνειδητοποίησω, γιατί μπήκα αμέσως χειρουργείο. Όταν βγήκα κατάλαβα ότι μπήκα σε μία άλλη φάση της ζωής», ενώ συνέχισε λέγοντας: «Εκεί γίνονται πολλές σκέψεις, απίστευτες εσωτερικές διεργασίες, αρχίζεις και γίνεσαι αφαιρετικός στις επιλογές σου, περιορίζεις το γύρω σου, το κάνεις πιο ουσιαστικό».

Τέλος, ο Στέφανος Κορκολής μίλησε με χαρά για την επερχόμενη επετειακή συναυλία του, στο Μέγαρο Μουσικής την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου, και παρέα με τη Σοφία Μανουσάκη κάθεται στο πιάνο και μας χαρίζει υπέροχες μουσικές στιγμές.

