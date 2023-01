Παράξενα

Κρήτη: Σκύλος θρηνεί τον τετράποδο φίλο του και δεν τον εγκαταλείπει (βίντεο)

Το ένα σκυλί είναι νεκρό στο δρόμο και το άλλο δεν θέλει να το αφήσει. Συγκινητικό βίντεο.



Μία συγκινητική ιστορία ανάμεσα σε δύο τετράποδους φίλους κατέγραψε σε βίντεο η βολεϊμπολίστρια από την Κρήτη Νίκη Μανωλάκη.

Το βίντεο τραβήχτηκε στον παράλληλο δρόμο της εθνικής κοντά στο ΙΚΑ στο ρεύμα προς Ηράκλειο από Μοίρες.

Το ένα από τα δύο σκυλιά έχασε την ζωή του πιθανότατα από χτύπημα αυτοκινήτου, όμως το άλλο στέκεται πάνω από το άψυχο σώμα του.

«Κινητοποιηθηκαν πολλοι εξαιρετικοι ανθρωποι και τους ευχαριστώ. Εγω ειχα φυγει απο το σημειο οταν εφτασαν για βοηθεια καθως δουλευα στις 21:00 και αφου ειχα επικοινωνησει με οσους περισσότερους ανθρωπους μπορουσα. Συνηθως ειμαι εκεινη που πραττει και οχι εκεινη που απλα ειδοποιει. Δεν ειχα το θαρρος ομως εκεινη τη στιγμη να βοηθησω παραπανω. Απ οτι ειδα ενας νεαρος εθελοντης χαιδεψε τον σκυλακο, τον ηρεμησε και τον παρελαβαν οι κυνοκομοι. Τον ευχαριστώ απ την καρδια μου. Και οσους κινητοποιηθηκαν απο το δημο και το κυνοκομειο Ηρακλειου. Το αλλο σκυλακι δυστυχως ηταν νεκρο ηδη. Η αφοσιωση του φιλου του με εχει συνταραξει πραγματικα. Μεγαλειο απο τα ζωα...κριμα για το σκυλακι που χαθηκε. Κριμα και για τη ζωη σε αλυσιδα που περασαν. Και τα δυο εσερναν αλυσιδες...Αυτο ζω αυτη τη στιγμη...», έγραψε η αθλητρία στο Facebook.

Βίντεο: facebook/Niki Manolaki

