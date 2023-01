Κοινωνία

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Mail για βόμβα σήμανε συναγερμό

Στο αεροδρόμιο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας για έρευνες. Mail για τοποθέτηση βόμβας εστάλη και σε νοσοκομεία.



Συναγερμός σήμανε στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών "Ελευθέριος Βενιζέλος" μετά από e-mail που έλαβαν οι Αρχές για τοποθέτηση βόμβας εντός του αεροδρομίου.

Αμέσως σήμανε συναγερμός και υπήρξε ισχυρή κινητοποίηση της ΕΛΑΣ που έκανε φύλλο και φτερό το χώρο, χωρίς να εντοπιστεί κάτι.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο e-mail, στο οποίο γινόταν αναφορά στο Ισλάμ, υπήρχε η απειλή «θα ανατινάξουμε όλο το αεροδρόμιο».

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, αντίστοιχα mail για τοποθέτηση βόμβας,εστάλησαν και στα νοσοκομεία Τζάνειο, Παμμακάριστος. Γ. Γεννηματάς, Ευαγγελισμό, Ερρίκος Ντυνάν, καθώς και στο Παίδων.

Έπειτα από αστυνομικές έρευνες, διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για φάρσα.

