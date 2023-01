Κοινωνία

Συγγρού: Μπαλκόνι σε ξενοδοχείο εξακολουθεί να κρέμεται στον “αέρα” (βίντεο)

Προσωρινό λουκέτο έβαλε το υπουργείο Τουρισμού στο ξενοδοχείο.



Στον «αέρα» παραμένει για ακόμη μια ημέρα το τσιμεντένιο μπαλκόνι που έχει σπάσει και αποκολληθεί από την πρόσοψη ξενοδοχείου στη Λ. Συγγρού, βάζοντας σε κίνδυνο τους περαστικούς σε μια ιδιαίτερα τουριστική περιοχή κοντά στη Ακρόπολη.



Το επικίνδυνο συμβάν έγινε αντιληπτό το βράδυ περασμένης Παρασκευής 20 Ιανουαρίου, ωστόσο, μέχρι σήμερα οι ιδιοκτήτες του κτηρίου δεν έχουν απομακρύνει το τσιμεντένιο μπαλκόνι από το ξενοδοχείο.

Πάντως, χθες το υπουργείο Τουρισμού ανακοίνωσε την προσωρινή διακοπή λειτουργίας του ξενοδοχείου.

Προηγήθηκε επιτόπια επίσκεψη της γενικής γραμματέως Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Ολυμπίας Αναστασοπούλου, και του διευθυντή της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού (ΠΥΤ) Αττικής, επικοινωνία για το θέμα και με τον υπουργό Τουρισμού, Βασίλη Κικίλια.



Κι αυτό καθώς προέκυψε άμεσος κίνδυνος για το δημόσιο συμφέρον και έκτακτη ανάγκη αποτροπής του κινδύνου αυτού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.



Ήδη η αρμόδια τουριστική αστυνομία ανέλαβε την άμεση εφαρμογή τής εν λόγω απόφασης και προέβη στην εκκένωση του ξενοδοχείου.



Χθες το αρμόδιο κλιμάκιο της ΠΥΤ Αττικής του Υπουργείου Τουρισμού διενήργησε περαιτέρω ελέγχους.

