Βόλος – θάνατος 10χρονου: Το πόρισμα του ιατροδικαστή

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εισαγγελική έρευνα μετά το θάνατο του παιδιού. Τι «είδε» ο ιατροδικαστής.

Ισχαιμία του μυοκαρδίου και βαριά λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος (πνευμονία) ήταν οι αιτίες που οδήγησαν στον θάνατο τον 10χρονο Κωνσταντίνο Περδίου από τον Κισσό, σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ενώ έχουν παραγγελθεί και ιστολογικές εξετάσεις.

Ο ιατροδικαστής κ. Κραβαρίτης στην έκθεσή του είναι ξεκάθαρος σε ό,τι αφορά τον θάνατο του παιδιού από παθολογικά αίτια, ενώ η βαριά λοίμωξη , δηλαδή η πνευμονία , ήταν αυτή προκάλεσε την ισχαιμία. Οι γονείς του 10χρονου πολυτάλαντου παιδιού με τα κινητικά προβλήματα δεν μπορούν να πιστέψουν πως «χάθηκε» μέσα σε λίγες ώρες, με τον πατέρα του να δηλώνει πως το παιδί δεν αντιμετώπιζε εκτός από τα κινητικά, άλλα προβλήματα υγείας.

Η ιατροδικαστική του κ. Κραβαρίτη επιβεβαίωσε όσα οι γιατροί του Νοσοκομείου Βόλου κατέγραψαν στην δική τους έκθεση και ο απαρηγόρητος πατέρας εκτιμά, πως εάν υπήρχε ΜΕΘ Παίδων το παιδί θα είχε σωθεί.

Η εισαγγελική έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη με καταθέσεις που θα δώσουν όλοι οι γιατροί που εξέτασαν το παιδί.

Ο μικρός ταλαντούχος μαθητής του 1ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αγριάς, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο την Παρασκευή, με υψηλό πυρετό και με παρότρυνση ιδιώτη γιατρού προς τους γονείς του. Τα συμπτώματα έδειξαν γρίπη τύπου Α και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, δεν τα κατάφερε. Το Σάββατο υπέστη καρδιακή ανακοπή.

