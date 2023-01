Κόσμος

Περού: Εμφύλιο “ζητούν” οι διαδηλωτές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκτός ελέγχου η κατάσταση στο Περού, όπου μαίνονται οι ογκώδεις διαδηλώσεις με τους δεκάδες νεκρούς.

Εκατοντάδες διαδηλωτές έκαναν πορεία χθες Δευτέρα στη Λίμα, την πρωτεύουσα του Περού, απαιτώντας για ακόμα μια φορά να παραιτηθεί η πρόεδρος Ντίνα Μπολουάρτε και φωνάζοντας το σύνθημα «τώρα εμφύλιος πόλεμος!», την παραμονή νέας μαζικής κινητοποίησης, στην οποία έχουν καλέσει συνδικάτα και κόμματα.

Οι διαδηλώσεις και οι ταραχές —στις οποίες έχουν χάσει τη ζωή τους ως αυτό το στάδιο τουλάχιστον 46 άνθρωποι— συνεχίζονται στο κράτος των Άνδεων. Στη Λίμα, εκατοντάδες άνθρωποι, μεγάλο μέρος των οποίων έφθασε στην πόλη από φτωχές περιοχές, ιδίως στον νότο, φώναζε συνθήματα όπως «Ντίνα φόνισσα», ή «Ντίνα ο λαός σε αποκηρύσσει».

Η Μπολουάρτε, η αντιπρόεδρος του πρώην προέδρου Πέδρο Καστίγιο ωσότου τον διαδέχθηκε δυνάμει του Συντάγματος μετά την παύση του από το Κογκρέσο την 7η Δεκεμβρίου, κατάγεται από τις Άνδεις κι εξελέγη με το ίδιο κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς υποψήφιος του οποίου ήταν ο προκάτοχός της. Οι διαδηλωτές τη χαρακτηρίζουν «προδότρια».

Στην κεφαλή της πορείας βρίσκονταν τέσσερις «Ουκούκου» (ή «αρκούδες με γυαλιά» στα κέτσουα, παραπέμπει στην αρκούδα των Άνδεων και στη μυθολογία των αυτοχθόνων), χορευτές-προστάτες του χιονιού, με παραδοσιακές μάσκες και στολές. Ένας από αυτούς χτύπαγε τακτικά στο έδαφος μακρύ μαστίγιο, σύμβολο εξουσίας.

Η αστυνομία έκανε επανειλημμένα χρήση δακρυγόνων, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Η Εδμούνδα Καναγκίρα, 60 ετών, κίνησε για την πρωτεύουσα από τη Σικουάνι, στην περιφέρεια Κούσκο, την περασμένη εβδομάδα. «Η Ντίνα (Μπολουάρτε) πρέπει να παραιτηθεί το γρηγορότερο», είπε η γυναίκα με παραδοσιακή φορεσιά.

«Δεν ακούει»

«Θα απαιτούμε να παραιτηθεί ως την τελευταία μέρα. Δεν ακούει τον κόσμο», πρόσθεσε.

Η πορεία διαλύθηκε το βράδυ (τοπική ώρα), όμως σήμερα οργανώνεται ακόμα μεγαλύτερη κινητοποίηση, στην οποία έχουν καλέσει συνδικάτα και κόμματα. Ο ηγέτης της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργαζομένων του Περού (ΓΣΕΠ), ο Χερόνιμο Λόπες, μιλά για «εθνική ειρηνική κινητοποίηση».

«Απορρίπτουμε τη βία. Αυτοί που προκαλούν χάος και καταστροφή είναι βαλτοί της κυβέρνησης», πρόσθεσε.

Οι συμμετέχοντες στις διαδηλώσεις απαιτούν, πέρα από την παραίτηση της προέδρου Μπολουάρτε, τη διάλυση του κοινοβουλίου, τη διεξαγωγή βουλευτικών και προεδρικών εκλογών άμεσα καθώς και να σχηματιστεί Συντακτική Συνέλευση για να καταρτίσει νέο Σύνταγμα.

Οι κινητοποιήσεις «θα συνεχιστούν», αναγνώριζε χθες το πρωί ο υπουργός Εσωτερικών Βισέντε Ρομέρο, παρότι παραμένει σε ισχύ η κατάσταση έκτακτης ανάγκης που επιβλήθηκε σε περιοχές-κλειδιά της χώρας και άρα θεωρητικά οι μετακινήσεις και οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας απαγορεύονται.

Επισήμανε επίσης ότι η χώρα βιώνει «επίπεδο βίας που συγκαταλέγεται στα υψηλότερα από τα χρόνια του 1980», όταν μαινόταν η ένοπλη σύρραξη ανάμεσα στις αρχές και στα επαναστατικά κινήματα Φωτεινό Μονοπάτι και Τουπάκ Αμάρου.

Εκφράζοντας υπερηφάνεια για τον «επαγγελματισμό» των δυνάμεων επιβολής της τάξης, υπερασπίστηκε τις επεμβάσεις της αστυνομίας, παρά τις έντονες επικρίσεις εντός και εκτός της χώρας για την αιματοχυσία.

Τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα, οι αρχές άφησαν ελεύθερους τους 192 από τους 193 συλληφθέντες στο πανεπιστήμιο Σαν Μάρκος, όπου είχαν καταλύσει για να μπορέσουν να συμμετάσχουν στις διαδηλώσεις.

Το Μάτσου Πίτσου κλειστό

Μέσα ενημέρωσης και φωνές της κοινωνίας των πολιτών κατήγγειλαν την αμφιλεγόμενη επιχείρηση της αστυνομίας, που εισέβαλε σε πανεπιστημιούπολη, έκανε έρευνες με βίαιο τρόπο, ανάγκασε διαδηλωτές να πέσουν κάτω μπρούμυτα...

Οι ταραχές ξέσπασαν στο Περού μετά την παύση, τη σύλληψη και την προφυλάκιση την 7η Δεκεμβρίου του πρώην προέδρου Καστίγιο, που κατηγορήθηκε πως αποπειράθηκε να επιβάλει «πραξικόπημα», διατάσσοντας να διαλυθεί το κοινοβούλιο, καθώς αυτό ετοιμαζόταν να τον απομακρύνει από το αξίωμα.

Η κρίση εξάλλου υπογραμμίζει, για ακόμη μια φορά, το πελώριο χάσμα ανάμεσα στην πολιτική και οικονομική ελίτ της πρωτεύουσας και τις φτωχές επαρχίες, όπου πολλοί υποστηρίζουν τον πρώην πρόεδρο Καστίγιο, θεώρησαν την εκλογική του νίκη κάτι σαν εκδίκηση για την περιφρόνηση και τον ρατσισμό των ελίτ, ειδικά απέναντι στους αυτόχθονες.

Στο διπλωματικό μέτωπο, η κυρία Μπολουάρτε αναμένεται να εκφραστεί στον Οργανισμό Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) αύριο Τετάρτη, ενώ η Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΔΕΑΔ), θεσμός άμεσα συνδεδεμένος με τον ΟΑΚ, τονίζει πως το Περού μετατράπηκε σε θέατρο «βιαιοτήτων» στις διαδηλώσεις.

Στο Μπουένος Άιρες, οι πρόεδροι της Αργεντινής και της Βραζιλίας, αντίστοιχα ο Αλμπέρτο Φερνάντες και Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, κάλεσαν με κοινή ανακοίνωσή τους «όλους τους Περουβιανούς να ξαναρχίσουν διάλογο» και δήλωσαν ανήσυχοι «για την κατάσταση του πρώην προέδρου Πέδρο Καστίγιο», που παραμένει προφυλακισμένος.

Εξάλλου το περουβιανό υπουργείο Εξωτερικών επέδωσε, έπειτα από δηλώσεις των προέδρων της Βολιβίας Λουίς Άρσε και της Κολομβίας Πέδρο Καστίγιο, «νότες διαμαρτυρίας» στους πρεσβευτές των δύο κρατών στη Λίμα, απαιτώντας να πάψουν να αναμιγνύονται στις «εσωτερικές υποθέσεις» της χώρας.

Στην περιοχή Ίκα, περίπου 350 χιλιόμετρα νότια της πρωτεύουσας, διαδηλωτές επιτέθηκαν σε ιδιοκτησίες μεγάλων εξαγωγικών εταιρειών του αγροτοδιατροφικού τομέα.

Τα αεροδρόμια στην Αρεκίπα και στη Χουλιάκα (νότια) παρέμεναν κλειστά χθες. Όπως και το Μάτσου Πίτσου, ο αρχαιολογικός χώρος που αποτελεί μαγνήτη για τους τουρίστες στο Περού, που δεν υποδέχεται επισκέπτες από το Σάββατο.

Η πρόεδρος Μπολουάρτε ζητά «ανακωχή», υποσχόμενη ότι θα αποσυρθεί όταν διεξαχθούν εκλογές

Η πρόεδρος του Περού Ντίνα Μπολουάρτε έκανε έκκληση σήμερα για «ανακωχή» καθώς οι διαδηλώσεις με αίτημα την παραίτησή της και τη διάλυση του Κοινοβουλίου δεν κοπάζουν και ήδη έχουν χάσει τη ζωή τους 46 άνθρωποι.

«Καλώ την αγαπημένη μου πατρίδα σε εθνική ανακωχή» για «να αποκαταστήσουμε τον διάλογο (…) να ορίσουμε την ατζέντα για κάθε περιοχή (…) και να αναπτύξουμε» τη χώρα, ανέφερε στην ομιλία της στους ξένους ανταποκριτές. «Δεν θα κουραστώ να ζητώ διάλογο, ειρήνη και ενότητα», πρόσθεσε, επαναλαμβάνοντας λέξη προς λέξη τη φράση που είχε ήδη πει στις 20 Ιανουαρίου, σε ένα τηλεοπτικό διάγγελμά της.

Η Μπολουάρτε διαβεβαίωσε ότι «δεν έχει σκοπό να παραμείνει στην εξουσία» αλλά θα σεβαστεί το Σύνταγμα και θα αποσυρθεί όταν διεξαχθούν οι εκλογές, οι οποίες έχουν οριστεί για το 2024. «Η παραίτησή μου θα ήταν μια λύση για την κρίση και τη βία; Ποιος θα αναλάμβανε την προεδρία της Δημοκρατίας;» διερωτήθηκε.

Εμφανώς συγκινημένη, η Μπολουάρτε ζήτησε επίσης «συγγνώμη για τους νεκρούς».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία: Η Αριδαία μετρά τις “πληγές” της (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Διάρρηξη με ριφιφί σε κοσμηματοπωλείο (βίντεο)

Συγγρού: Μπαλκόνι σε ξενοδοχείο εξακολουθεί να κρέμεται στον “αέρα” (βίντεο)