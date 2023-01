Life

“Ποιος Παπαδόπουλος”: Απολαυστικό το επεισόδιο της Τρίτης (εικόνες)

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1 χαρίζει άφθονο γέλιο στους τηλεθεατές. Ξεκαρδιστικό το νέο επεισόδιο. Πάρτε μία γεύση για το τι θα δούμε σήμερα.



Το «Ποιος Παπαδόπουλος;» επέστρεψε και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 21:00 θα μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο. Οι ήρωες της αγαπημένης κωμικής σειράς του ΑΝΤ1 θα συνεχίσουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Ο Ράμος, που έχει μάθει ότι οι Παπαδόπουλοι σχεδιάζουν χειμερινές διακοπές σε σαλέ, δίνει στον Αρίστο μία εβδομάδα διορία να τον ξεπληρώσει ή να φύγει από το σπίτι. Έτσι, ο Αρίστος αποφασίζει να ακολουθήσει το σχέδιο του Γιάννη και να καλοπιάσει τον Ράμο καλώντας τον στη βίλα για μπάρμπεκιου και προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί την σχέση του γιου του, του Θάνου, με την Τζοάν, την κόρη του Ράμου. Ο Ράμος, όμως, δεν πρόκειται να του το κάνει καθόλου εύκολο. Η Τζοάν από την άλλη αποφασίζει να κάνει τατουάζ με το όνομα του Θάνου, ενώ στη βίλα ο παππούς προσπαθεί να ξεκλειδώσει ένα κανάλι για ενήλικες. Την ίδια στιγμή, η Μελίνα και η Περιστέρα, σίγουρες ότι ο Γιάννης απατάει την Περιστέρα, βάζουν μια κρυφή κάμερα στο τζιπ για να τον παρακολουθήσουν. Αυτό που θα δουν θα τις οδηγήσει στην αντιπροσωπεία. Εκεί, όμως, θα βρεθούν αντιμέτωπες με την Ντιάνα, την νέα ιδιοκτήτρια της εταιρίας, την οποία η Μελίνα γνωρίζει από πολύ παλιά… Στο ρόλο της Ντιάνας Κυριαζή η Υρώ Λούπη Στο ρόλο του Γιώργου Ράμου ο Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος Συντελεστές Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου. Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS #PoiosPapadopoulos Ειδήσεις σήμερα: Κούγιας: Ο Λαζόπουλος μάλλον ήταν κρυφά ερωτευμένος μαζί μου (βίντεο) Θεσσαλονίκη: Διάρρηξη με ριφιφί σε κοσμηματοπωλείο (βίντεο) Βόλος – θάνατος 10χρονου: Το πόρισμα του ιατροδικαστή

