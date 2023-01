Πολιτισμός

Νίκος Ξανθόπουλος – Κηδεία: Η “τελευταία παράσταση” για τον ηθοποιό

Θρήνος για τον ηθοποιό που αν και έφυγε πλήρης ημερών, σκόρπισε θλίψη σε συγγενείς και φίλους.

Η οικογένεια, οι συνάδελφοι και πλήθος κόσμου βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών για να πουν το τελευταίο αντίο στον Νίκο Ξανθόπουλο.

Ο αγαπημένος ηθοποιός άφησε την τελευταία πνοή του το πρωί της Κυριακής , σε ηλικία 89 ετών ύστερα από νοσηλεία σε ιδιωτική κλινική.

Στο Α’ Νεκροταφείο τελέστηκε τρισάγιο, καθώς η κηδεία του είναι πολιτική, κατόπιν δικής του επιθυμίας.

Η οικογένειά του βρέθηκε εκεί, με τη σύζυγό του Εριφύλη να υποβαστάζεται από τα παιδιά και τα εγγόνια της, που αποχαιρετούν τον άνθρωπό τους με βαθιά οδύνη.

Παρόντες ήταν φίλοι και συνάδελφοι του ηθοποιού, μεταξύ των οποίων η Άννα Φόνσου, η Μαίρη Βιδάλη, ο Κώστας Βενετσάνος και ο Γιάννης Μπουρνέλης.

Η οικογένεια έχει ζητήσει αντί στεφάνων να δοθούν χρήματα στο ίδρυμα «Σπίτι του ηθοποιού» στο όνομα του Νίκου Ξανθόπουλου.

Μετά την πολιτική κηδεία, η σορός του Νίκου Ξανθόπουλου θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα, σε στενό οικογενειακό κύκλο.

