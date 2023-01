Παράξενα

Νέα Ζηλανδία - Τσασίντα Άρντεν: με παραδοσιακό μανδύα Μαορί η τελευταία ομιλία της (εικόνες)

Η Άρντερν αιφνιδίασε τους πάντες όταν ανακοίνωσε την παραίτησή της από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και από την πρωθυπουργία κι αποχαιρέτισε με συγκίνηση.

Η απερχόμενη πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας, Τζασίντα Άρντερν, ευχαρίστησε τη χώρα για την αγάπη και την κατανόηση που της έδειξε κατά την τελευταία επίσημη ομιλία της, την οποία έδωσε σήμερα στη διάρκεια μιας παραδοσιακής τελετής Μαορί.

"Από την πλευρά μου, θέλω να γνωρίζετε ότι η εμπειρία μου σε αυτή τη θέση στη Νέα Ζηλανδία και με τους Νεοζηλανδούς υπήρξε μια (εμπειρία) αγάπης, κατανόησης και καλοσύνης", είπε η Άρντερν ντυμένη με έναν παραδοσιακό μανδύα με φτερά των Μαορί.

"Αυτό μου έδειξε η πλειονότητα των Νεοζηλανδών και θέλω να γνωρίζετε ότι αποχωρώ με μια μεγαλύτερη τρυφερότητα για την Αοτεαρόα Νέα Ζηλάνδία και τον λαό της σε σχέση με όταν ξεκίνησα και δεν νόμιζα ότι αυτό θα ήταν πιθανό", πρόσθεσε η Άρντερν για να ευχαριστήσει από "τα βάθη της καρδιάς" της.

Αοτεαρόα είναι η ονομασία των Μαορί για τη Νέα Ζηλανδία.

Η Άρντερν αιφνιδίασε τους πάντες όταν ανακοίνωσε την παραίτησή της από την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος και από την πρωθυπουργία την περασμένη εβδομάδα κατά το ετήσιο συνέδριο του κόμματός της.

Η Τζασίντα Άρντερν είπε ότι είχε σκεφτεί κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών της για το αν είχε την ενέργεια να συνεχίσει στον ρόλο και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν την έχει.

«Είμαι άνθρωπος, οι πολιτικοί είναι άνθρωποι. Δίνουμε ό,τι μπορούμε για όσο μπορούμε. Και μετά ήρθε η ώρα. Και για μένα, ήρθε η ώρα», είπε.

Η θητεία της ως πρωθυπουργού θα ολοκληρωθεί το αργότερο στις 7 Φεβρουαρίου.

Οι γενικές εκλογές θα διεξαχθούν στις 14 Οκτωβρίου, πρόσθεσε η ίδια.

