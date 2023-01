Αθλητικά

Μητέρα Άλκη Καμπανού: Είμαι η μητέρα του. Κοιτάξτε με, σηκώστε το κεφάλι!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μητέρα του Άλκη Καμπανού κατέθεσε στη δίκη για τη δολοφονία του, μετά τον πατέρα του.

«Είμαι η μητέρα του Άλκη. Κοιτάξτε με, σηκώστε το κεφάλι!». Με αυτά τα λόγια, η Μελίνα Κακουλίδου, μητέρα του 19χρονου φοιτητή Άλκη Καμπανού, απευθύνθηκε από το βήμα του μάρτυρα προς τους δώδεκα κατηγορούμενους για τη δολοφονία του γιου της, γυρνώντας προς το μέρος τους ώστε να τους κοιτάξει στα μάτια.

«Εάν είχαν μια σταγόνα αλήθειας θα με κοιτούσαν στα μάτια γιατί στα μάτια μου θα βλέπανε και τον Άλκη», τόνισε η κ. Κακουλίδου, στην κατάθεσή της, στη δίκη που διεξάγεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης.

Καταθέτοντας αμέσως μετά τον σύζυγό της, μίλησε για «κτηνωδία την οποία έζησε το παιδί μου» και απήθυνε ένα τεράστιο «γιατί» προς τους κατηγορούμενους. «Τι σας έφταιξε ο λεβέντης μου; Ήταν 1,90...», ανέφερε χαρακτηριστικά και σχολιάζοντας τα ιατροδικαστικά ευρήματα, που περιγράφουν αναλυτικά τα χτυπήματα που δέχθηκε ο 19χρονος, τόνισε: «Τριάντα χτυπήματα πολτοποίησαν το κρανίο του. Και δεν το έκανε κανένας; Αυτό με ξεπερνάει από μόνο του».

Αναφερόμενη στους κατηγορούμενους, τους οποίους κατονόμασε έναν προς έναν, είπε ότι κανείς δεν ζήτησε ούτε μία συγγνώμη, ενώ περιγράφοντας το χαρακτήρα του γιου της, είπε ότι «από πολύ μικρός αποδεχόταν τους πάντες, είχε διαμορφωμένη προσωπικότητα, γνώριζε τα όρια του».

Ήταν, όπως τόνισε, «ένα παιδί γεμάτο χαρίσματα, χαμόγελο, ειλικρίνεια, έλλειψη εγωισμού. Δεν υπήρχε περίπτωση στο σπίτι να υπάρξει καβγάς ανάμεσα σε μένα και στο σύζυγό μου και να μην πει (ο Άλκης): "βρείτε τρόπο να λύσετε τα προβλήματά σας στην ηλικία που είστε"».

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός – 12χρονη: Η μητέρα της παραμένει στη φυλακή

Market Pass: Έως τις 3 Μαρτίου οι πρώτες πληρωμές

Νίκος Ξανθόπουλος – Κηδεία: Η “τελευταία παράσταση” για τον ηθοποιό