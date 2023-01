Life

“The 2Night Show”: Οι απολαυστικοί καλεσμένοι της Τρίτης (εικόνες)

Ποιους υποδέχεται απόψε στο πλατό του "The 2Night Show" ο Γρηγόρης Αρναούτογλου

Απόψε, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Μαρίζα Ρίζου. Η ταλαντούχα τραγουδίστρια, σε μια συζήτηση καρδιάς, ξεδιπλώνει άγνωστες και ενδιαφέρουσες πτυχές του εαυτού της. Γιατί δεν νιώθει «ντίβα» όταν βρίσκεται επί σκηνής; Ποιο είναι το μοναδικό «πρέπει» που ακολουθεί; Για ποιο λόγο ξεκίνησε ψυχοθεραπεία και πότε ήρθε αντιμέτωπη με τις πρώτες υπαρξιακές κρίσεις; Ποια θέση έχει η μητρότητα στη ζωή της; Μεταξύ άλλων, μιλάει για την απόφασή της να συμμετέχει στο «X Factor», αλλά και για τη σχέση που αναπτύχθηκε ξεχωριστά με τον κάθε κριτή του talent show. Τέλος, αναφέρεται στη δυνατή φιλία της με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη, στη μουσική συνεργασία τους στη σειρά «Μαέστρο» και περιγράφει με χιούμορ τις αντιδράσεις των γονιών της όταν την επισκέπτονταν στις πρώτες της εμφανίσεις.

Στην παρέα του «The 2Night Show», έρχονται και ο Σπύρος Παπαδόπουλος με τη Ρένια Λουιζίδου. Οι δύο αγαπημένοι ηθοποιοί μιλούν για τη «συγγένεια» που τους ενώνει, μετά από 30 χρόνια φιλίας και για τον τρόπο που προσπαθούν να λύσουν τα προβλήματά τους ως ζευγάρι, πλέον, επί σκηνής. Γιατί οι άντρες δεν ακούνε συχνά το «καμπανάκι» που κρούει μία γυναίκα; Η αλήθεια μπορεί να προκαλέσει «ζημιά» σε μια σχέση; Ο Σπύρος Παπαδόπουλος μιλάει για τον «κύκλο» της παρουσίασης που έκλεισε, για το άγχος του όταν βρέθηκε μετά από χρόνια και πάλι σε πλατό, ενώ η Ρένια Λουιζίδου περιγράφει, με χιούμορ, την εμπειρία της, όταν δέχθηκε επίθεση από μία ανθοπώλισσα γιατί έκανε αφωνία. Τέλος, και οι δύο μας προσκαλούν στο θέατρο «Κάππα» για να τους απολαύσουμε σε «ευτράπελες» καταστάσεις, στην παράσταση «Sexy Laundry».

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη στις 23:30

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

