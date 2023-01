Οικονομία

Πλοία: Απεργία εξήγγειλε η ΠΝΟ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε «δένουν» τα πλοία. Προειδοποιεί για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία.

Πανελλαδική 48ωρη προειδοποιητική απεργία στα πλοία όλων των κατηγοριών, από 06:01 της 8ης Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη, μέχρι και τις 06:00 της 10ης Φεβρουαρίου, ημέρα Παρασκευή, αποφάσισε ομόφωνα, με μυστική ψηφοφορία, κατά τη σημερινή συνεδρίασή της η διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ).

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΝΟ:

Η Διοίκηση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας κατά τη σημερινή συνεδρίαση της, με γνώμονα και τις κατευθυντήριες γραμμές του Γενικού της Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2023, εξέτασε και ασχολήθηκε με τα παρακάτω καίρια ζητήματα.

Πρώτα απ’ όλα έλαβε υπόψη της την πλήρη απροθυμία και την άρνηση της εργοδοτικής πλευράς να προσέλθει σε διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση και υπογραφή των Συλλογικών Συμβάσεων Ναυτικής Εργασίας, στα πλοία όλων των κατηγοριών, για το έτος 2023 παρά το γεγονός ότι έγκαιρα προ 3μήνου τους είχαν αποσταλεί απόλυτα θεμελιωμένα, με ταυτόχρονη κοινοποίηση στα αρμόδια Υπουργεία, τα οικονομικά, θεσμικά και κλαδικά αιτήματα μας.

Επίσης έλαβε υπόψη της το πρωταρχικό, καίριας και ζωτικής σημασίας για την Ομοσπονδία μας πάγιο αίτημα για την ουσιαστική τροποποίηση και αναβάθμιση των διατάξεων του νόμου που αφορούν τις οργανικές συνθέσεις των επιβατηγών πλοίων σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες ώστε να διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας των Ελλήνων ναυτικών και κυρίως η ασφάλεια του ίδιου του πλοίου και των επιβαινόντων.

Η καταπολέμηση της μαύρης ανασφάλιστης εργασίας είναι επίσης θέμα άμεσης προτεραιότητας και το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας (ΓΕΝΕ) πρέπει να ανταποκριθεί επιτέλους στο ρόλο για το οποίο και ιδρύθηκε, καλύπτοντας όλα τα προβλήματα που συνδέονται με την πρόσληψη, ναυτολόγηση, απασχόληση και απόλυση των Ναυτικών μας. Η καθιέρωση πάγιου συστήματος ουσιαστικής οικονομικής ενίσχυσης και προστασίας των ανέργων Ναυτικών, επιβάλει την άμεση αύξηση του προβλεπόμενου μηνιαίου επιδόματος ανεργίας των Ναυτικών σε 650€ για τους άγαμους και 850€ για τους έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 150€ για κάθε εξαρτώμενο πρόσωπο, ώστε να καλύπτονται οι πραγματικές τους ανάγκες με ταυτόχρονη εξασφάλιση δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τους ίδιους και τις οικογένειες τους.

Συνεπεία της παραπάνω αρνητικής συμπεριφοράς της εργοδοσίας και της αδιαφορίας των υπευθύνων, η Διοίκηση της ΠΝΟ, με μυστική ψηφοφορία ομόφωνα αποφάσισε την πραγματοποίηση 48ωρης Πανελλαδικής προειδοποιητικής απεργίας στα πλοία όλων των κατηγοριών με έναρξη την 06.01 π.μ. ώρα της 08-02-2023 ημέρα Τετάρτη μέχρι και την 06.00 π.μ. ώρα της 10-2-2023 ημέρα Παρασκευή.

Τέλος η Ομοσπονδία μας καλεί την Κυβέρνηση και την εργοδοσία να αφήσουν κατά μέρος την αρνητική τους στάση και να δώσουν επιτέλους λύσεις στα φλέγοντα προβλήματα του κλάδου.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Διάρρηξη με ριφιφί σε κοσμηματοπωλείο (βίντεο)

Βόλος – θάνατος 10χρονου: Το πόρισμα του ιατροδικαστή

Ο Τσίπρας στον Ράμμο: Ευτυχώς υπάρχουν ακόμα δικασταί εις τας Αθήνας