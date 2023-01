Υγεία - Περιβάλλον

Ηράκλειο: Γέννησε δίδυμα στις τουαλέτες νοσοκομείου χωρίς να ξέρει ότι είναι έγκυος!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η νεαρή μητέρα, πήγε στο νοσοκομείο γιατί αισθάνθηκε πόνους στην κοιλιά, χωρίς να γνωρίζει ότι είναι στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σήμερα σε νοσοκομείο του Ηρακλείου με «πρωταγωνίστρια» μία νεαρή γυναίκα.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν όταν η 22χρονη κοπέλα πήγε στο Βενιζέλειο με έντονους πόνους στην κοιλιά.

Η ίδια φαίνεται πως δεν γνώριζε ότι ήταν έγκυος, και μάλιστα στον 7ο μήνα, και ότι σε λίγη ώρα θα γινόταν μητέρα.

Λίγο πριν εξεταστεί από τους γιατρούς θέλησε να επισκεφτεί την τουαλέτα και εκεί έφερε στον κόσμο δύο παιδιά.

Γιατροί και νοσηλευτές είδαν αρχικά να βγαίνει το ένα παιδί και στη συνέχεια ένα δεύτερο.

Πρόκειται για δύο αγοράκια που χαίρουν άκρας υγείας ενώ η μητέρα αμέσως μετά τη γέννα εισήχθη στη Μαιευτική Κλινική όπου και νοσηλεύεται.

Ειδήσεις σήμερα:

Πάτρα: Περπατούσε και του έπεσε μαρκίζα πολυκατοικίας στο κεφάλι (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Διάρρηξη με ριφιφί σε κοσμηματοπωλείο (βίντεο)

ΕΛ.ΑΣ: Έκλεβαν κι έκαναν αναρτήσεις με τη λεία τους στα social!