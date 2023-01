Πολιτισμός

Όσκαρ 2023: Οι υποψηφιότητες για το χρυσό αγαλματίδιο (βίντεο)

Ανακοινώθηκαν την Τρίτη οι υποψηφιότητες στις κυριότερες κατηγορίες των βραβείων της Αμερικανικής Ακαδημίας κινηματογράφου για το 2023.

Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Τρίτη τις υποψηφιότητες για τα 95α Βραβεία Όσκαρ, που θα απονεμηθούν στις 12 Μαρτίου, στο Λος Άντζελες.

Η ταινία "Τα πάντα όλα" των Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σέινερτ προηγείται με τις περισσότερες υποψηφιότητες, 11 συνολικά.

Ακολουθούν οι ταινίες "Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο" και "Τα πνεύματα του Ινισέριν" με 9 υποψηφιότητες η κάθε μία και η ταινία "Έλβις" με οκτώ υποψηφιότητες.

Οι υποψηφιότητες στις κυριότερες κατηγορίες των βραβείων.

Καλύτερης ταινίας

"Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο" "Avatar: The Way of Water" "Τα πνεύματα του Ινισέριν" "Elvis" "Τα πάντα όλα" "The Fabelmans" "Tar" "Top Gun: Maverick" "Το τρίγωνο της θλίψης" "Women Talking"

Καλύτερης σκηνοθεσίας

Μάρτιν ΜακΝτόνα για "Τα πνεύματα του Ινισέριν" Ντάνιελ Κουάν και Ντάνιελ Σέινερτ, "Τα πάντα όλα" Στίβεν Σπίλμπεργκ, "The Fabelmans" Τοντ Φιλντ, "Tar" Ρούμπεν Έστλουντ, "Το τρίγωνο της θλίψης"

Καλύτερης ηθοποιού

Κέιτ Μπλάνσετ για το "Tar" Άνα ντε Άρμας, "Blonde" Άντρια Ράιζμπορο, "To Leslie" Μισέλ Ουίλιαμς, "The Fabelmans" Μισέλ Γιο, "Τα πάντα όλα"

Καλύτερου ηθοποιού

Όστιν Μπάτλερ για το "Elvis" Κόλιν Φάρελ, "Τα πνεύματα του Ινισέριν" Μπρένταν Φρέιζερ, "Η Φάλαινα" Πολ Μέσκαλ, "Aftersun" Μπιλ Νάι, "Living" ("Αισθάνομαι ζωντανός")

Καλύτερης ηθοποιού σε δεύτερο ρόλο

Άντζελα Μπάσετ για το "Black Panther: Wakanda Forever" Χονγκ Τσάου, "Η Φάλαινα" Κέρι Κόντον, "Τα πνεύματα του Ινισέριν" Τζέιμι Λι Κέρτις, "Τα πάντα όλα" Στέφανι Χσου , "Τα πάντα όλα"

Καλύτερου ηθοποιού σε δεύτερο ρόλο

Μπρένταν Γκλίζον για "Τα πνεύματα του Ινισέριν" Μπράιαν Ταϊρί Χένρι, "Causeway" Τζουντ Χιρς, "The Fabelmans" Μπάρι Κιόγκαν, "Τα πνεύματα του Ινισέριν" Κε Χούι Κουάν, "Τα πάντα όλα"

Καλύτερης ξένης ταινίας

"Im Westen nichts Neues" ("Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο" -- Γερμανία)

"Argentina, 1985" (Αργεντινή)

"Close" (Βέλγιο)

"EO" (Πολωνία)

"The Quite Girl" (Iρλανδία)

Καλύτερης ταινίας κινουμένων σχεδίων

"Πινόκιο του Γκιγέρμο ντελ Τόρο ("Pinocchio par Guillermo del Toro") "Marcel the Shell With Shoes On" "Ο Παπουτσωμένος Γάτος: Η Τελευταία Επιθυμία" "The Sea Beast" "Πάντα στο κόκκινο"

Καλύτερου ντοκιμαντέρ

"All that breathes" "All the Beauty and the Bloodshed" "Fire of Love" "A House Made of Splinters" "Navalny"

Προσπαθώντας να ανακτήσουν τις δοξασμένες μέρες των 50 εκατομμυρίων τηλεθεατών, τα Όσκαρ αποφάσισαν να φέρουν ένα γνώριμο πρόσωπο στο ρόλο του οικοδεσπότη, διαλέγοντας για άλλη μια φορά τον Τζίμι Κίμελ.

Είναι η τρίτη φορά που ο Κίμελ θα παρουσιάσει τα Όσκαρ, με προηγούμενες τις χρονιές 2017 και 2018.

Τα μόνα άτομα που παρουσίασαν τα Όσκαρ περισσότερες από τρεις φορές είναι η Γούπι Γκόλντμπεργκ και ο Τζακ Λέμον (4 φορές), ο Τζόνι Κάρσον (5 φορές), ο Μπίλι Κρίσταλ (9 φορές) και ο Μπομπ Χόουπ (11 φορές).

