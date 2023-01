Οικονομία

Εκλογές 2023 - Ακρίβεια: πακέτο για έξτρα παροχές έως 500 εκατομμύρια ευρώ

“Κλειδώνει” τον Φεβρουάριο το περιθώριο για τις νέες προεκλογικές παροχές. Ανεβαίνει στα 2 δις ευρώ το ο συνολικό κονδύλι για την αντιμετώπιση της ακρίβειας το τελευταίο 12μηνο.

Στα 500 εκατομμύρια ευρώ προσδιορίζουν αρμόδιες πηγές ένα «ρεαλιστικό», όπως το χαρακτηρίζουν, πακέτο νέων παροχών το οποίο θα κλειδώσει σε συνάρτηση με την εξέλιξη των τιμών της ενέργειας και το οριστικό κλείσιμο του προϋπολογισμού του 2022, στο τέλος Φεβρουαρίου.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Θεόδωρος Σκυλακάκης εκτίμησε την Τρίτη, μιλώντας στον ΣΚΑΙ, ότι με τις τρέχουσες (κοντά στα 60 ευρώ) τιμές φυσικού αερίου «μπορεί να είναι 700 εκατομμύρια ευρώ ο δημοσιονομικός χώρος για ολόκληρο το έτος, αλλά με τις αβεβαιότητες ενός ολόκληρου έτους», σπεύδοντας έτσι εμμέσως πλην σαφώς να κατεβάσει σε χαμηλότερα επίπεδα το ύψος των νέων παροχών.

Η στόχευση του νέου πακέτου θεωρείται δεδομένη, σύμφωνα με το Euro2day.gr. Η απάντηση του Πρωθυπουργού με την οποία τοποθέτησε στην κορυφή των προβλημάτων την ακρίβεια, δεν αφήνει περιθώρια για εναλλακτικές ερμηνείες. Αρμόδιες πηγές παράλληλα επιβεβαιώνουν πως το νέο πακέτο παροχών θα στοχεύει στην άμβλυνση των επιπτώσεων της ακρίβειας για συγκεκριμένες ομάδες που έχουν πληγεί περισσότερο. Η νέα παρέμβαση σχεδιάζεται συμπληρωματικά σε δύο κύκλους «επιταγής ακρίβειας» το Πάσχα και τα Χριστούγεννα του 2022 και ενώ θα τρέχει από τις 3 Μαρτίου (στις τσέπες των δικαιούχων) η καταβολή των μηνιαίων ενισχύσεων για το Market Pass.

Η επιταγή ακρίβειας το περυσινό Πάσχα είχε ύψος 324 εκατ. ευρώ. Σε αυτά προστέθηκαν 500 εκατ. ευρώ τα περασμένα Χριστούγεννα, από τον Μάρτιο θα αρχίσουν να καταβάλλονται 650 εκατ. ευρώ για το Market Pass και έπονται έως το Πάσχα τα πρόσθετα 500 εκατ. ευρώ. Κάπως έτσι, η κυβέρνηση θα έχει καταβάλλει κοντά στα 2 δις ευρώ σε οικονομικά ευάλωτες ομάδες πληθυσμού αλλά και στη μεσαία τάξη (το Market Pass αφορά νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί) κόντρα στον πληθωρισμό που ξεπέρασε ακόμα και το 12% το περασμένο καλοκαίρι.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΙΟΒΕ, ο πληθωρισμός το 2023 αναμένεται να υποχωρήσει στο 4% σε μέσα επίπεδα (6,3% στην ευρωζώνη στο βασικό σενάριο της ΕΚΤ) με την αποκλιμάκωση όμως να είναι αργή, ενώ η ΕΚΤ εκτιμά πως ο πληθωρισμός στα τρόφιμα στην ευρωζώνη θα συνεχίσει να αυξάνεται έως τα μέσα του 2023.

Ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέττας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση εκτίμησε ότι «είμαστε μακριά από μια συστηματική μείωση των τιμών στον κλάδο τροφίμων, το ζητούμενο είναι να υπάρξει σταθεροποίηση. Ο συνδυασμός αυξανόμενων τιμών και κατανάλωσης αναδεικνύει την παράμετρο της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας. Για να ανεβαίνουν οι τιμές χωρίς να πέφτει η κατανάλωση, σημαίνει πως κάποιος αγοράζει…».

