ΗΠΑ - Ουάσινγκτον: Τρεις νεκροί από πτυροβολισμούς (εικόνες)

Ακόμη ένα πολύνεκρο μακελειό, το τρίτο μέσα σε 48 ώρες, συγκλονίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Που και πως εκτυλίχθηκε η τραγωδία. Ποιος ήταν ο δράστης.





Τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά ενόπλου στην Γιάκιμα της Ουάσινγκτον, ενώ ο δράστης της επίθεσης αναζητείται από την αστυνομία.

Αστυνομικοί που έσπευσαν λίγο μετά τις 3:30 π.μ. (τοπική ώρα) σε κατάστημα της αλυσίδας Circle K, κατόπιν αναφοράς για πυροβολισμούς, εντόπισαν τρεις νεκρούς. Δύο θύματα κείτονταν μέσα στο κατάστημα και άλλο ένα έξω από αυτό.

Σύμφωνα με υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, ο ένοπλος «άρχισε να πυροβολεί μόλις εισήλθε στο εσωτερικό». Στη συνέχεια, διέσχισε τρέχοντας τον δρόμο, έκλεψε ένα αυτοκίνητο και τράπηκε σε φυγή.

Η αστυνομία αναζητεί τον 21χρονο Τζάρεντ Χάντοκ που θεωρεί υπεύθυνο για το μακελειό, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προειδοποιώντας τους πολίτες πως ο φερόμενος ως δράστης είναι «οπλισμένος κι επικίνδυνος». Το κίνητρό του παραμένει αδιευκρίνιστο.

Το νέο μακελειό ακολούθησε τις πολύνεκρες επιθέσεις που συγκλόνισαν τις τελευταίες ημέρες την Καλιφόρνια. Ένα 48ωρο αφότου ένοπλος σκότωσε 11 ανθρώπους σε στούντιο χορού στην περιοχή του Λος Άντζελες, άλλοι επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Δευτέρα σε αγροτική περιοχή κοντά στο Σαν Φρανσίσκο.





Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

