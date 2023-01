Κόσμος

“Qatar gate” - Παντσέρι: Το Βέλγιο δεν ζητά έκδοση της συζύγου και της κόρης του

Οι βελγικές Αρχές θα αποσύρουν το αίτημα τους για έκδοση της κόρης και της συζύγου του Αντόνιο Παντσέρι, όπως αναφέρεται στον ιταλικό Τύπο.

Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η Εισαγγελία των Βρυξελλών πρόκειται να αποσύρει το αίτημα έκδοσης, από την Ιταλία στο Βέλγιο, της κόρης και της συζύγου του Αντόνιο Παντσέρι.

«Η αλλαγή στάσης», σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης της Σίλβια Παντσέρι και Μαρία Ντολόρες Κολεόνι, «συμπεραίνεται από επίσημο έγγραφο, το οποίο κοινοποιήθηκε τις προηγούμενες ώρες», όπως γράφει η εφημερίδα La Stampa.

Το πρωί της Τρίτης, οι δικηγόροι της Σίλβια Παντσέρι ανακοίνωσαν ότι προσέφυγαν στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ιταλίας κατά της απόφασης του Εφετείου της Μπρέσια, να εκδοθεί η πελάτισσά τους στο Βέλγιο.

Η σχετική ετυμηγορία για την έκδοση της κόρης και της συζύγου του Παντσέρι αναμένεται στις 31 Ιανουαρίου. Αν, όμως, επιβεβαιωθεί και επίσημα η αλλαγή στάσης των Βέλγων εισαγγελέων, θα σημαίνει ότι πλέον η διαδικασία στερείται αντικειμένου.

«Θα πρέπει να δούμε αν η απόφαση αυτή συνεπάγεται την απελευθέρωση της Σίλβια Παντσέρι και της Μαρία Ντολόρες Κολεόνι», δήλωσε ένας από τους δυο συνηγόρους υπεράσπισης των συγγενών του Παντσέρι. Υπενθυμίζεται ότι οι δυο γυναίκες βρίσκονται σε κατ’ οίκον περιορισμό στη βόρεια Ιταλία.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η εξέλιξη αυτή μπορεί να συνδέεται με την απόφαση του Αντόνιο Παντσέρι να συνεργαστεί, ως "μετανοημένος", με τη βελγική δικαιοσύνη.

