Ασπρόπυργος: Φωτιά σε δύο εργοστάσια (εικόνες)

Μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων πυρόσβεσης για την “παράλληλη” πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δύο εργοστασιακούς χώρους.

Διπλός συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τετάρτης στο Πυροσβεστικό Σώμα, για φωτιές που ξέσπασαν σε δύο εργοστασιακούς χώρους, σε διαφορετικές περιοχές του Ασπρόπυργου.

Τιτάνια είναι η προσπάθεια των συνολικά 37 πυροσβεστών που επιχειρούν με 16 οχήματα.

Η μία πυρκαγιά ξέσπασε σε εργοστασιακό χώρο στην Νέα Ζωή Ασπροπύργου.

Στο εργοστάσιο εκδόσεων, στα Νεόκτιστα είναι μεγαλύτερη η φωτιά, έχει μάλιστα καταρρεύσει και μέρος της οροφής.

Η φωτιά που ξέσπασε στο δεύτερο, στη Νέα Ζωή, σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απειλούνται σπίτια.

