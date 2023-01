Πολιτική

“Qatar gate” - Δημητρακόπουλος για Καϊλή: Ο Παντσέρι θα πει ότι του πουν για να σωθεί (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 για τα βασανιστήρια που υποστηρίζει ότι υπέστη, τον σύντροφο της και το “τοξικό τέρας”, αλλά και την ενόχληση του για τα σχόλια σχετιικά με την προφορά του στα γαλλικά.

Λάβρος κατά του Αντόνιο Παντσέρι ήταν ο συνήγορος της Εύας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε ο δικηγόρος, τον κ. Παντσέρι «δεν τον νοιάζει η αλήθεια. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να σώσει τον εαυτό του και την οικογένεια του. Θα δώσει ότι του πουν να πει για την κ. Καϊλή, αλλά δεν θα μπορέσει να το αποδείξει. Ποτέ δεν αναφέρθηκε στο όνομα της κ. Καϊλή, η οποία διαψεύδει κάθε κατηγορία εναντίον της από τον κ. Παντσέρι».

«Η κ. Καϊλή συνεργάζεται με τις βελγικές Αρχές, καταθέτει στο αστυνομικό τμήμα όσα γνωρίζει όποτε της το ζητούν, αλλά δεν μπορεί να ομολογήσει ενοχή για κάτι για το οποίο δεν είναι ένοχη», είπε ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος, λέγοντας πως όπως στον κ. Παντσέρι προτάθηκε δικαστική συμφωνία με ανταλλάγματα, έτσι και στην κ. Καϊλή «πρότειναν να δηλώσει ενοχή και της είπαν ότι θα είναι σύντομα στο σπίτι της με το παιδί της. Μετά την υπέβαλαν στα βασανιστήρια».

Σε ότι σχετίζεται με αναφορές και δημοσιεύματα για σχέσεις και επαφές της Εύας Καϊλή με την Ρωσία, ο συνήγορος της είπε ότι «στην δικογραφία που έχω στα χέρια μου, δεν υπάρχουν αναφορές για σχέσεις με την Ρωσία».

Ο ποινικολόγος θέλησε να αποσαφηνίσει ότι η κ. Καϊλή δεν αποκάλεσε ποτέ ως «τοξικό τέρας» τον σύντροφο της, αλλά έτσι αποκάλεσε τα λεφτά που διαπίστωσε ότι βρίσκονταν κρυμμένα στο σπίτι της.

Ενοχλημένος από τα συνεχιζόμενα δηκτικά σχόλια, κυρίως στα social media, σχετικά με την προφορά του στην γαλλική γλώσσα, στην οποία κάνει δηλώσεις στις Βρυξέλλες, ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος είπε ότι την πρώτη φορά αναφέρθηκε σε αυτό και εκείνος με χιούμορ, συνέχισε όμως λέγοντας ότι «εγώ μιλάω στα γαλλικά γιατί πρέπει να ενημερωθεί η κοινή γνώμη στο Βέλγιο, που έχει κυριολεκτικά επαναστατήσει για τα βασανιστήρια στην Εύα Καϊλή που αύριο μπορεί να γίνουν εις βάρος μιας άλλης γυναίκας».

Αναφερόμενος στην κατάθεση του Αντόνιο Παντσέρι, που φέρεται ως ο εγκέφαλος του σκανδάλου «Qatar gate», σε σχέση και με την παύση του αιτήματος για έκδοση στο Βέλγιο της συζύγου και της κόρης του, ο κ. Δημητρακόπουλος είπε ότι «Ακόμη και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Γαλλίας να του πουν ότι είναι εμπλεκόμενος, θα το κάνει για να σώσει την οικογένεια του και τον εαυτό του. Οι απατεώνες είναι έξω και αυτοί που δηλώνουν αθώοι είναι μέσα. Κομμάτια να την κάνουν, δεν πρόκειται να παραδεχθεί κάτι για το οποίο δεν είναι ένοχη, αυτό η Εύα Καϊλή μου ζήτησε να το επαναλαμβάνω σε κάθε συζήτηση για εκείνη».

