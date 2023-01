Κοινωνία

Κολωνός - Ταραχοπούλου: Η 12χρονη ζει σε μια “φυλακή”, υφίσταται νέα κακοποίηση (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η δικηγόρος για τον φόβο της ανήλικης να συναναστραφεί άλλα άτομα, αλλά και την αναγνώριση της από άλλα παιδιά σε εξωσχολική δραστηριότητα, που της δημιούργησε νέα προβλήματα.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τετάρτη η Ασπασία Ταραχοπούλου, συνήγορος της 12χρονης από τον Κολωνό που εκπορνεύτηκε και είχε σεξουαλικές επαφές με ενήλικους άνδρες επί πληρωμή.

Η κ. Ταραχοπούλου, που εκπροσωπεί νομικά και την 37χρονη μητέρα του κοριτσιού, είπε ότι «το παιδί δεν πάει στο σχολείο, χάνει την χρονιά έτσι κι αλλιώς, ενώ ακόμη δεν της έχει δοθεί το μέτρο της κατ’ οίκον διδασκαλίας για να μην μένει πίσω».

Ανέφερε ακόμη ότι «υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη του παιδιού, αλλά σε απόσταση 50 χιλιομέτρων από το σπίτι όπου μένει, κάνει δηλαδή 100 χιλιόμετρα κάθε φορά».

«Μετά από την ανακοίνωση της περιοχής όπου μένει η 12χρονη από την Υφυπουργό Εργασίας, υπάρχουν προβλήματα. Πάει σε μια εξωσχολική δραστηριότητα το παιδί, αλλά κάποια παιδιά αντιλήφθηκαν ότι είναι αυτή και η 12χρονη “κουμπώθηκε” ξανά και κλείστηκε στον εαυτό της», είπε η κ. Ταραχοπούλου.

Η δικηγόρος είπε ότι «είναι στην “φυλακή” το παιδί, μαζί με τον άνθρωπο που το φροντίζει. Τιμωρείται το παιδί και υφίσταται ακόμη μια κακοποίηση. Δεν πάει στο σχολείο, έχει μια μικρή εξωσχολική δραστηριότητα, αλλά έχει φοβία να συναναστραφεί άλλα άτομα και κυρίως μεγαλύτερους άνδρες».

Σε ότι αφορά την απόφαση για συνέχιση της προφυλάκισης της 37χρονης μητέρας της 12χρονης, η δικηγόρος είπε ότι «δεν ήταν αναμενόμενη η απόφαση και αυτό φαίνεται από την εισηγήτρια, που απεφάνθη ότι οι ενδείξεις για την ενοχή της μητέρας είνι αποδυναμωμένες, όμως δυστυχώς μειοψήφησε και η απόφαση ήταν 2-1 στο τριμελές συμβούλιο, υπέρ της συνέχισης της προφυλάκισης της μητέρας».

