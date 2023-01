Κοινωνία

Εγνατία: “Τρελή” καταδίωξη με όχημα που πήγαινε ανάποδα

Στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας κινείτο το όχημα που φέρεται να μετάφερε ναρκωτικά.

Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά είναι το αποτέλεσμα κινηματογραφικής αστυνομικής καταδίωξης που έγινε το πρωί στην Εγνατία Οδό. Αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες δεν σταμάτησε για έλεγχο, περί τις 06:45 της Τετάρτης, στην Ηγουμενίτσα και διέφυγε μπαίνοντας στο αντίθετο ρεύμα της Εγνατίας προς Ιωάννινα.

Ακολούθησε καταδίωξη, ενώ ζητήθηκε και η συνδρομή της αστυνομίας Ιωαννίνων, η οποία έκοψε την κίνηση στην Εγνατία και έστησε μπλόκα. Στα διόδια Δροσοχωρίου, το αυτοκίνητο έσπασε την μπάρα και μπήκε στο ρεύμα προς Μέτσοβο. Tελικά, ακινητοποιήθηκε από τους αστυνομικούς στις 07:40 στην έξοδο Μετσόβου.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν δύο άτομα και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μετέφερε ναρκωτικά. Αναμένεται ανακοίνωση της Αστυνομίας.

