“The 2Night Show” – Μαρίζα Ρίζου: ξεκίνησα ψυχοθεραπεία για να είμαι ελεύθερη

Στο “The 2Night Show” της Τρίτης ήταν καλεσμένη η Μαρίζα Ρίζου και μίλησε για το ενδεχόμενο οικογένειας, αλλά και τη συμμετοχή της στο “X-Factor”.

Καλεσμένη στο “The 2Night Show” της Τρίτης ήταν η τραγουδίστρια Μαρίζα Ρίζου, που μίλησε για τη συμμετοχή της στο “X-Factor”, την ψυχική υγεία και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, αλλά και το ενδεχόμενο οικογένειας.

«Οι γονείς μου δε μου λένε καθόλου για γάμο και παιδί. Είναι πολύ ωραίοι τύποι. Και μάλιστα η μαμά μου, μού λέει “αν δε σου βγει να μην το κάνεις”. Εγώ θα ήθελα να κάνω ό,τι νιώθω την ώρα που το κάνω ό,τι είναι σωστό για την ψυχή μου», είπε η Μαρίζα Ρίζου, σημειώνοντας πως: «Παλιότερα ήμουν πολύ αρνητική. Δεν ήθελα με τίποτα. Νομίζω μετά την ψυχοθεραπεία που κατάλαβα όντως τη δύναμή μου, οπότε δεν είχα ανάγκη να είμαι επιθετική, είμαι πολύ ανοιχτή στη ζωή».

Η μουσικός μίλησε για την ψυχοθεραπεία, παραδεχόμενη πως την έχει βοηθήσει πολύ.

«Οι σχέσεις είναι καθρέφτης και είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εξελιχθούμε γιατί πιστεύω ότι στις ερωτικές σχέσεις βγαίνουν όλα μας τα τραύματα. Εγώ ξεκίνησα ψυχοθεραπεία για να είμαι ελεύθερη, και δεν εννοώ ελεύθερη χωρίς δεσμό, εννοώ να μην είμαι εγκλωβισμένη από το παρελθόν.

Έφτασα σε ένα σημείο, μικρής ματαίωσης και υπαρξιακής κρίσης πριν από ένα – δύο χρόνια. Κατέληξα πως όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία και είναι υπέροχα, αλλά το ότι έχω τους ανθρώπους μου και το χωριό μου και μοιράζομαι τη ζωή μου και συμπορεύομαι για μένα αυτό είναι το πιο πολύτιμο και το πιο σπουδαίο».

Αναφερόμενη στη συμμετοχή της στο “X-Factor”, είπε: «Μου άρεσε πολύ το πως το κάναμε με τον Χρήστο, τον Μιχάλη και τον Στέλιο. Ο Στέλιος είναι αδερφός, δεν το πίστευα αυτό. Εγώ είμαι πολύ κλειστή κι αμυντική και μου αποκαλύφθηκε κάτι τρομερό με τον Στέλιο. Τον λάτρεψα, διαφέρουμε, έχουμε άλλη αισθητική, αλλά και πολλά κοινά στοιχεία. Έμαθα πάρα πολλά από αυτόν. Φανταστικός ερμηνευτής, ψυχάρα και φοβερός τύπος… Με τον Στέλιο έγινε κάτι μαγικό. Τον λατρεύω, τον εκτιμώ, τον αγαπώ και τον θαυμάζω πολύ. Με τον Μάστορα είμαστε ξαδερφάκια και συγγενείς από κάπου σίγουρα. Πολύ γέλιο. Αν δεις το backstage, το καταλαβαίνεις. Πολλή χαζομάρα. Αν δεν ήταν αυτά τα παιδιά, δεν ξέρω αν θα την πάλευα. Το ίδιο κι ο Μιχάλης. Ήμασταν οικογενειακά. Γελούσαμε και τρώγαμε όλοι μαζί σε ένα καμαρίνι».

