Υγεία - Περιβάλλον

Ψευτογιατρός: “Είναι όλα ψέματα, δεν έχω να φάω”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απαντά ο ίδιος για όσα του καταλογίζονται. Βάζει στο "στόχαστρο" μια γυναίκα.



Για 17 ολόκληρα χρόνια δρούσε ο ψευτογιατρός, που εμφανιζόταν ως γιατρός που θεραπεύει ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας σε προχωρημένα στάδια και αποσπούσε από τα θύματά του μεγάλα χρηματικά ποσά.

Σύμφωνα με τις Αρχές, ο 66χρονος είναι υπαίτιος για τον θάνατο τουλάχιστον πέντε ανθρώπων, ενώ οι καταγγελίες και οι μαρτυρίες σε βάρος του έχουν πάρει μορφή “χιονοστιβάδας”.

Ο ίδιος μιλώντας στο Debater.gr ξεσπά και δηλώνει πως όσα ακούγονται “είναι όλα ψέματα“.

Σύμφωνα με τον 66χρονο, “τα κατευθύνει μια γυναίκα που είναι στέλεχος μεγάλου κόμματος. Είχε αντιδικία μαζί μου για άλλο θέμα και την έχασα”.

“Δεν έχω να φάω, θα είχα πάρει τόσα χρήματα που λένε και θα εμένα σε ένα χαμόσπιτο, με ένα αυτοκίνητο 25 ετών;” προσθέτει ο 66χρονος.

Ο 66χρονος κατηγορείται για απάτη κατ’ εξακολούθηση, απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή, βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα. Μαζί με έναν Γερμανό γιατρό κατηγορούνται ότι ψάρευαν υποψήφια θύματα ανάμεσα σε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας.

Πάνω από 15 εξαπατημένοι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας, 5 θάνατοι, παράνομο περιουσιακό όφελος άνω των 900.000 ευρώ. Και οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται για την δράση του Έλληνα αλλά και του Γερμανού γιατρού οι οποίοι κατηγορούνται για την υπόθεση εξαπάτησης ασθενών με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Παύλος: Ο γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου αποκλειστικά στο “Πρωινό” (βίντεο)

Πισπιρίγκου: Τρισάγιο για την Τζωρτζίνα στον Κορυδαλλό (βίντεο)

“Qatar gate” - Δημητρακόπουλος για Καϊλή: Ο Παντσέρι θα πει ότι του πουν για να σωθεί (βίντεο)