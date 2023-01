Οικονομία

Αστυνομία: Ο “Μάξιμος Σαράφης” ήταν ο “εγκέφαλος” της σπείρας εξαπάτησης επιχειρηματιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσιο είναι το έργο δράσης του κυκλώματος που δρούσε σε βάρος ανυποψίαστων πολιτών, υφαρπάζοντάς τους χρήματα.

Ρεπορτάζ: Μανώλης Ασαριώτης

Στοιχεία για την εγκληματική οργάνωση μέλος της οποίας ήταν και ο «Μάξιμος Σαράφης» παρουσίασε η Ελληνική Αστυνομία σε ενημέρωσή της. Στους τρεις συλληφθέντες ασκήθηκε ποινική δίωξη για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και το πλημμέλημα της πλαστογραφίας. Οι συλληφθέντες παραπέμθφηκαν στον ανακριτή, ενώ αναζητούνται τέσσερα ακόμα άτομα, τα τρία εκ των οποίων δεν έχουν ταυτοποιηθεί

Όπως φαίνεται, η οργάνωση είχε δομή και ήταν πλήρως οργανωμένη ως προς τη δράση της, η οποία απέφερε πλούσια «κέρδη» στα μέλη της.

Η οργάνωση λειτουργούσε με προσωπείο ψεύτικη εταιρεία, η οποία εμφανιζόταν σε ιστοσελίδα, με παροχές και διευθύνσεις. Μάλιστα, είχαν φροντίσει να προστατεύσουν τα ηλεκτρονικά ίχνη τους.

Εμφανίζονταν με λογαριασμούς στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, όπου τα θύματα κατέθεταν τα χρήματά τους, με σκοπό να πάρουν δάνεια.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, ένα από τα θύματα πούλησε το σπίτι του και έμενε σε ενοίκιο για να μπορέσει να πληρώσει ότι του ζητούσε το κύκλωμα.

Κάποια από τα θύματα που κατάφεραν να γλιτώσουν ήταν εκείνοι που απευθύνθηκαν στην πρεσβεία των Ενωμένων Αραβικών Εμιράτων. Έξι από τα επτά θύματα δεν γνώριζαν ότι είχαν πέσει θύματα απάτης και δεν πίστευαν τους αστυνομικούς. «Θέλετε να μας χαλάσετε την δουλειά μας και το δάνειο μας, είστε από ανταγωνιστές μας».

Τα θύματα ήταν επιχειρηματίες από την Κρήτη, την Πρέβεζα και την Αθήνα και το αντικείμενό τους ήταν λογισμικό τυχερών παιχνιδιών, εμπορίας τυριών, ξενοδοχείο της Αθήνας, τουριστική επιχείρηση και επιχείρηση εστίασης.

Τα δάνεια που τους έταζαν ήταν για πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία κατέληγαν ως εξής:

Αμοιβή Μάξιμου – αρχηγικού μέλους: 100 χιλιάδες ευρώ

Ασφάλεια Δανείου: 18,5 χιλιάδες ευρώ

Φορολογία δανείου: 55 χιλιάδες ευρώ

Δανειοδότηση δανείου: 18,5 χιλιάδες ευρώ.

Το κόλπο για έξτρα χρήματα

Το κόλπο για να πάρουν και άλλα χρήματα από τα θύματά τους, ήταν να τους πουν ότι: «Το δάνειο σου είναι σε ένα ομόλογο μαζί με άλλους. Κάποιος από τους άλλους δεν εξοφλεί και γι’ αυτό το λόγο έχει «κολλήσει» η υπόθεση σου. Δώσε μας άλλες 25 χιλιάδες ευρώ για να απαγκιστρωθεί το δάνειο σου από το «κολλημένο».

Στη συνέχεια, όταν το θύμα έδινε τα χρήματα, του έδιναν swift τράπεζας λέγοντας τους όμως ότι «η Deutsche Bank ελέγχει τις ελληνικές τράπεζες και εμποδίζει την διαδικασία. Μπορείς όμως να ανοίξεις λογαριασμό στα ΗΑΕ. Για να γίνει κάτι τέτοιο απαιτούνται 55 χιλιάδες ευρώ».

Το προφίλ των συλληφθέντων

«Μάξιμος Σαράφης»: γεννηθείς το 1972. Έχει άδεια ως σύμβουλος επιχειρήσεων. Το πολυτελές γραφείο του είναι στην Πανεπιστημίου 34, 8ος όροφος. Ευκατάστατος, αυτοκίνητα με leasing. Αρνείται την εμπλοκή του και λέει ότι «αν ισχύει κάτι τέτοιο, έχω πέσει και εγώ θύμα των αλλοδαπών από το εξωτερικό».

2ος κατηγορούμενος – πλαστογράφος: γεννηθείς το 1960

3ος: κατηγορούμενος – «Κεφαλλονίτης»: γεννηθείς το 1957. Αυτός ήταν συνεργάσιμος με τις Αρχές και βοήθησε στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

4η κατηγορούμενη – Δεν έχει συλληφθεί: εμφανίζεται ότι είναι δικηγόρος στην Κύπρο και είναι φίλη του πλαστογράφου.

Υπάρχουν όμως και φερόμενα μέλη που δεν έχουν συλληφθεί. Μεταξύ αυτών ένας Ινδός, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Εμφανιζόταν ως διευθυντής δανείων. Έκανε βιντεοκλήση με θύματα για να πεισθούν. Ασύλληπτοι παραμένουν δύο ακόμα αλλοδαποί.

Στις κατ ‘οίκον έρευνες βρήκαν συμφωνητικά εταιριών και ονόματα που πιθανότατα έχουν πέσει θύματα της σπείρας. Περίπου 15 άτομα.

Η ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Δηλώσεις σχετικά με εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος επιχειρηματιών με το πρόσχημα της διαμεσολάβησης για την εκταμίευση δανείων

Δηλώσεις του Διευθυντή της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, Ταξίαρχου Δημήτριου Δάβαλου:

«Κυρίες και κύριοι καλημέρα σας.

Η σημερινή παρουσίαση αφορά στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος επιχειρηματιών με το πρόσχημα της διαμεσολάβησης για την εκταμίευση δανείων από ανύπαρκτη, όπως προέκυψε, χρηματομεσιτική εταιρεία με δήθεν έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης, από το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες χθες (Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2023) συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν τρεις ημεδαποί, μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και το αρχηγικό.

Πρόκειται για μια οργάνωση που δρούσε τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια με ιδιαίτερη μεθοδικότητα και οργανωτικότητα και στόχευε «ανθρώπους του επιχειρείν». Τα μέλη της εμφανίζονταν ως οι «σωτήρες» τους από τις δυσχερείς οικονομικές διεθνείς συνθήκες, οι οποίες είχαν εκμηδενίσει την πιστοληπτική τους ικανότητα κι επακόλουθα, τη δυνατότητα χρηματοδότησής τους από εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Συγκεκριμένα, αναζητούσαν επιχειρηματίες που επιθυμούσαν να λάβουν κάποιο δάνειο, πλην όμως δεν διέθεταν τα εχέγγυα δανειοδότησης από τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Πρότειναν λοιπόν ως εναλλακτική λύση την απευθείας δανειοδότησή τους από τραπεζικά ιδρύματα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ή με μεσιτεία της ανύπαρκτης εταιρείας, για την οποία παρουσίαζαν στα θύματά τους φανταστικές περιπτώσεις επιτυχούς δανειοδότησης άλλων ελληνικών επιχειρήσεων.





Μάλιστα, για να είναι απόλυτα πιστευτοί, είχαν αναπτύξει έναν πολυεπίπεδο μηχανισμό, ο οποίος λειτουργούσε ανασταλτικά σε περίπτωση ανακάλυψης της παράνομης δράσης τους, καθώς κατά περίπτωση ενεργοποιούσαν διαφορετικό «εργαλείο», το οποίο καθησύχαζε τον εκάστοτε αμφισβητία και παρείχε στην οργάνωση πίστωση χρόνου.

Ενδεικτικά, ο μηχανισμός αυτός περιελάμβανε δημιουργία ιστοσελίδων, δημιουργία λογαριασμών ηλεκτρονικών ταχυδρομείων υποτιθέμενων στελεχών της ανύπαρκτης εταιρείας, δημιουργία εταιρειών «ασφάλισης δανείων» με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, δημιουργία και διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κατάρτιση και διάθεση πλαστών πιστοποιητικών, οπτικό υλικό σε υποτιθέμενα γραφεία με πρόσωπα του διοικητικού συμβουλίου της ανύπαρκτης εταιρείας κι άλλες ευρηματικές ενέργειες.

Το κέρδος από την προαναφερθείσα εγκληματική δραστηριότητα προέρχονταν κυρίως από την είσπραξη, από τα θύματα, της αμοιβής του αρχηγικού μέλους, ως άμεσου εκπροσώπου της ανύπαρκτης εταιρείας στη χώρα μας, καθώς και των χρημάτων που «απαιτούνταν» για την ασφάλιση του υποτιθέμενου δανείου και των συνεπαγόμενων φόρων προς τη «φορολογική Αρχή των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων».

Από την μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί επτά (7) περιπτώσεις απάτης, από τις οποίες τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης αποκόμισαν 800.000 ευρώ περίπου, ενώ η επαπειλούμενη ζημία ξεπερνά το 1.000.000 ευρώ.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να συγχαρώ τα στελέχη του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων για την πολύμηνη, μεθοδική και επισταμένη έρευνα που πραγματοποίησαν, η οποία ομολογουμένως είχε μεγάλο βαθμό δυσκολίας στο προανακριτικό στάδιο συγκέντρωσης στοιχείων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα καθώς και για την επιτυχή ολοκλήρωσή αυτής με τη χθεσινή επιχείρηση.

Σας ευχαριστώ».

Δηλώσεις Εκπροσώπου Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Αστυνόμου Β’ Κωνσταντίας Δημογλίδου:

«Καλημέρα σας.

Όπως προανέφερε και ο κ. Διοικητής, από το Τμήμα Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εξαπατούσαν επιχειρηματίες με το πρόσχημα της διαμεσολάβησης για την εκταμίευση δανείων.

Σε βάρος των τριών (3) μελών της οργάνωσης, που συνελήφθησαν, καθώς και σε βάρος τεσσάρων (4) ακόμη ατόμων, σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, για εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, απάτες και πλαστογραφίες τετελεσμένες και σε απόπειρα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι ανωτέρω, έχοντας συναποφασίσει τη διάπραξη πλημμελημάτων και κακουργημάτων, ενώθηκαν και συνέστησαν εγκληματική οργάνωση με διαρκή, δομημένη και διακριτούς ρόλους δράση και, με σκοπό τον παράνομο πορισμό εισοδήματος, από διετίας και πλέον, διέπρατταν κακουργηματικές απάτες και πλαστογραφίες σε βάρος επιχειρηματιών.

Πιο αναλυτικά, ηγετικό ρόλο στη δράση της εγκληματικής οργάνωσης κατείχε συλληφθέν μέλος με μακροχρόνια επαγγελματική σταδιοδρομία, ως σύμβουλος επιχειρήσεων, marketing, επενδύσεων κ.λπ.

Μέσω του εύρους του κοινωνικού και επαγγελματικού του κύκλου, αναζητούσε υποψήφιους δανειολήπτες, συνήθως ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, οι οποίοι δεν διέθεταν τα εχέγγυα δανειοδότησης από τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενος τη δεινή οικονομική τους θέση ή την ανάγκη τους για άμεση επιχειρηματική ανάπτυξη, παρουσίαζε ως εναλλακτική λύση τη δανειοδότησή τους απευθείας από τραπεζικά ιδρύματα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ή με μεσιτεία της ανύπαρκτης εταιρείας, της οποίας εμφανιζόταν ως εκπρόσωπος στη χώρα μας.

Οι άλλοι δύο συλληφθέντες, εμφανίζονταν ως συνεργάτες του αρχηγικού μέλους και ως γνώστες των ιδιαίτερων συνθηκών των οικονομικών συναλλαγών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και δη της ανύπαρκτης εταιρείας. Ένας από αυτούς μάλιστα, για να ενισχύσει την εικόνα της αυθεντίας, ισχυριζόταν ότι ζούσε στη χώρα επί σειρά ετών ή πως η σύζυγός του εργαζόταν στην εν λόγω ανύπαρκτη εταιρεία αντίστοιχα, αναλαμβάνοντας ρόλο μεσολαβητή, έτοιμος να δώσει λύσεις σε όποιο πρόβλημα ανέκυπτε.

Επίσης, διαδραμάτιζε σημαντικό ρόλο στην πλαστογραφία των εγγράφων που χρησιμοποιούνταν από την εγκληματική οργάνωση, καθώς στην κατοχή του βρέθηκαν σφραγίδες εταιρειών και προσώπων, μήτρα σφραγίδας με αποσπώμενα ψηφία-ελληνικούς και λατινικούς χαρακτήρες, εντυπώματα υπογραφών, διάφορες εκτυπώσεις logo εταιρειών και υπογραφών στελεχών, τεμάχια χάρτου σφραγίδων εταιρειών και υπογραφών στελεχών τους επικολλημένα σε κόλλες Α4 κ.λπ.

Από τους συγκατηγορούμενους, τρεις αλλοδαποί εμφανίζονταν ως στελέχη της ανύπαρκτης εταιρείας και καθησύχαζαν τα θύματα σε περίπτωση αμφιβολιών για το έγκυρο της διαδικασίας, ενώ η τέταρτη συγκατηγορούμενη, διαχειριζόταν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, όπου κατέληγαν τα χρήματα των θυμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πέραν της ανύπαρκτης εταιρείας και προκειμένου το όλο εγχείρημα να φανεί ακόμα πιο αληθοφανές, τα μέλη της οργάνωσης είχαν συστήσει και ασφαλιστικές εταιρείες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στους τραπεζικούς λογαριασμούς των οποίων κατατίθονταν από τα θύματα, τα χρηματικά ποσά που αφορούσαν στα έξοδα δανείου.

Όλη η διαδικασία λάμβανε χώρα κατόπιν υποδείξεων του αρχηγικού μέλους και των συνεργών του, οι οποίοι σε διάφορες φάσεις της εγκληματικής τους δράσης παρέδιδαν στα θύματά τους πλαστογραφημένα έγγραφα, παραστατικά και πιστοποιητικά, με τα οποία τους έπειθαν για το έγκυρο και νόμιμο των δραστηριοτήτων τους.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

500 ευρώ,

πέντε φορητοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, εκτυπωτής και tablet,

πλακέτα/μήτρα σφραγίδας αποτελούμενη από αποσπώμενους αριθμούς, ελληνικά γράμματα, σημεία στίξης και σύμβολα,

χειροκίνητες σφραγίδες και εντύπωμα σφραγίδας,

έγγραφα με σχέδια υπογραφών και σφραγίδων,

έγγραφα με επικολλημένα τεμάχια χάρτου με υπογραφές και σφραγίδες,

εκτυπωμένα ηλεκτρονικά μηνύματα,

έγγραφα σχετικά με την ανύπαρκτη εταιρεία, χειρόγραφες σημειώσεις και διάφορες συμβάσεις μεταξύ φυσικών ή νομικών προσώπων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες, για τη διακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας, συνεχίζονται».





Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργιάδης - Ζαχαριάδης: άγρια κόντρα για υποκλοπές, ΕΥΠ και Ράμμο (βίντεο)

“Qatar gate” - Δημητρακόπουλος για Καϊλή: Ο Παντσέρι θα πει ότι του πουν για να σωθεί (βίντεο)

Νίκος Ξανθόπουλος - Βλάχος: Το παράπονο του για την απουσία καλλιτεχνών από την κηδεία (βίντεο)