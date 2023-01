Κοινωνία

Ζακ Κωστόπουλος: πρόταση της αντιεισαγγελέα για την αποφυλάκιση του μεσίτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στον Άρειο Πάγο το αίτημα της αποφυλάκισης του μεσίτη που καταδικάστηκε για το θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου.

Μέσα στον επόμενο μήνα αναμένεται η απόφαση του Ζ' Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου, η οποία θα κρίνει οριστικά το θέμα της αποφυλάκισης του μεσίτη Αθανάσιου Χορταριά, εκ των καταδικασθέντων για τον θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου, ενώ σήμερα, κατά την ακροαματική διαδικασία στο Ανώτατο Ποινικό Δικαστήριο, ο αντεισαγγελέας της έδρας πρότεινε να γίνει δεκτή η αίτηση αναίρεσης κατά της αποφυλάκισης του μεσίτη.

Ειδικότερα, ο Αθανάσιος Χορταριάς παραβρέθηκε σήμερα στον Άρειο Πάγο μαζί με τους δυο συνηγόρους του, Ιωάννη Γλύκα και Ορφέα Φίλο, οι οποίοι ζήτησαν από τους αρεοπαγίτες να μη συνταχθούν με την εισαγγελική πρόταση.

Συγκεκριμένα, κ. Γλύκας, αναφερόμενος στην πράξη του εντολέα του, επεσήμανε ότι «ζητείται να γυρίσει στη φυλακή επειδή έδειξε αλτρουισμό» αφού -όπως είπε- το μόνο που έκανε ήταν να βοηθήσει τον συγκατηγορούμενό του.

Όπως είναι γνωστό, πρωτόδικα ο Αθανάσιος Χορταριάς καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών για πρόκληση θανατηφόρας σωματικής βλάβης, ωστόσο αποφυλακίστηκε δύο μήνες μετά την καταδικαστική απόφαση καθώς έγινε δεκτή η αίτηση αναστολής έκτισης της ποινής του και του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης μία φορά τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής που διαμένει.

Ωστόσο, η απόφαση της αποφυλάκισής του μεσίτη (λόγω της αναστολής έκτισης της ποινής του), προκάλεσε την παρέμβαση της αντεισαγγελέως του Αρείου Πάγου Ευδοκίας Πούλου, η οποία άσκησε αναίρεση κατά της απόφασης αναστολής εκτέλεσης της ποινής, υποστηρίζοντας ότι «στερείται της απαιτούμενης ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας».





Ειδήσεις σήμερα:

Ξάνθη: Συνελήφθη για τον βιασμό της κόρης του

Μέτσοβο: Γιαγιάδες έκαναν μάθημα…πίτας σε φοιτητές (εικόνες)

Καιρός - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: Καταιγίδες, χαλάζι, χιόνια και στα πεδινά