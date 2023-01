Πολιτική

Βουλή - Υποκλοπές: Ο Τσίπρας κατέθεσε πρόταση μομφής κατά της Κυβέρνησης

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο μέτωπο των παρακολουθήσεων, με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης να καταθέτει πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης.

Πρόταση μομφής κατέθεσε στην Ολομέλεια ο Αλέξης Τσίπρας. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, είχε χθες επισκεφτεί τον επικεφαλής της ΑΔΑΕ, Χρήστο Ράμμο, για το ζήτημα των παρακολουθήσεων. Σε συνάντηση που είχε στη συνέχεια με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, είχε ζητήσει την παραίτηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

«Σήμερα θα μιλήσουμε στη βάση των αποδείξεων», είπε ο Αλέξης Τσίπρας, σχολιάζοντας πως ήρθε η ώρα να λύσει την απορία σε όσους αναρωτήθηκαν τι περιείχε ο φάκελος που κρατούσε όταν έβγαινε χθες από τα γραφεία της ΑΔΑΕ, μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρό της, Χρήστο Ράμμο.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ είπε ειδικότερα ότι ο φάκελος περιείχε τα αποτελέσματα της έρευνας της ΑΔΑΕ, μετά από αίτημα που κατέθεσε εκείνος στην Αρχή στις 7/12 και που εμπλούτισε κατόπιν γραπτού αιτήματος της αρχής, με μεταγενέστερο αίτημά του στις 28/12. «Ο φάκελος λοιπόν περιέχει τα παράνομα έργα του σκοτεινού παρακράτους που έστησε ο κ. Μητσοτάκης, το ξεγύμνωμα του παρακράτους από την πιο αρμόδια αρχή του κράτους», είπε ο κ. Τσίπρας.

Ανέφερε ειδικότερα ότι «στις 28/12 λοιπόν, και ενώ ήταν γνωστό ότι στα αρχεία των παρόχων η Ανεξάρτητη Αρχή είχε ήδη βρει ευρήματα επισυνδέσεων της ΕΥΠ, πέραν του κ. Ανδρουλάκη και κ. Κουκάκη, και για τα τηλέφωνα του ευρωβουλευτή Κύρτσου και του δημοσιογράφου Τέλογλου, ζήτησα επισήμως γραπτώς να διεξαχθεί έλεγχος από την Αρχή, ώστε να διελευκάνει αν ετέθη πράγματι σε επισύνδεση από την ΕΥΠ με διάταξη υπογεγραμμένη από την αρμόδια εισαγγελέα της ΕΥΠ, ο υπουργός Εργασίας κ. Χατζηδάκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ κ. Φλώρος, ο αρχηγός ΓΕΣ κ. Λαλούσης, ο πρώην Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας κ. Διακόπουλος, ο πρώην και ο νυν επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης εξοπλισμών κ.κ. Λάγιος και Αλεξόπουλος». «Και η απάντηση που επίσημα έλαβα σε αυτόν τον κλειστό φάκελο, ήταν έξι στα έξι», τόνισε, «για όλους ευρέθησαν επισυνδέσεις της ΕΥΠ του κ. Μητσοτάκη».

«Για την πατρίδα, την κοινωνία, τα πολιτικά κόμματα, τους πολίτες, έρχεται κάποτε μια κρίσιμη ώρα, που καλούνται να πάρουν μια σαφή θέση, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων. Σε μια τέτοια στιγμή βρισκόμαστε σήμερα», είπε ο Αλέξης Τσίπρας, από το βήμα της Βουλής.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε ότι οι τύχες της χώρας βρίσκονται στα χέρια μιας κυβέρνησης «όχι μόνο ανίκανης, προσκολλημένης σε ιδιοτέλειες και συμφέροντα, αλλά και βαθιά αντιδημοκρατικής. Και ενός πρωθυπουργού που γράφει το χρονικό μιας προαναγγελθείσας αποστασίας από τους κανόνες της δημοκρατίας». Τόνισε ότι «κανείς και καμιά δεν δικαιούται να κλείνει τα μάτια γιατί αυτό που συμβαίνει δεν αφορά μόνο κάποιους έγκριτους συνταγματολόγους αλλά αφορά τη ζωή των ανθρώπων. Σημείωσε ότι «η ελληνική κοινωνία ζει εδώ και έξι μήνες στη δίνη των αποκαλύψεων για ασύλληπτο αριθμό υποκλοπών. Στη δίνη της πιο εκτεταμένης και βαθιάς εκτροπής από τους κανόνες δικαίου που είδε η χώρα μετά το 1974».

Είπε ότι «δημοσιογράφοι, ευρωβουλευτές, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝ.ΑΛΛ., υπουργοί, επιχειρηματίες, στελέχη των ενόπλων μας δυνάμεων, έχουν ταπεινωθεί, σε "στόχους" κι έγιναν βορά ενός παράνομου, πράγματι ρυπαρού δικτύου. Ενός εγκληματικού δικτύου, θα έλεγα εγώ. Που είχε όμως έδρα το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου. Και συντονιστή τον ίδιο τον πρωθυπουργό».

Ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι ο πρωθυπουργός «οργάνωσε αυτό το δίκτυο προκειμένου να έχει στο χέρι, όχι μόνο χρήσιμες πληροφορίες για τους πολιτικούς του αντιπάλους, τους πολιτικούς του φίλους, τους οικονομικούς παράγοντες του τόπου, τη στρατιωτική ηγεσία, τους δημοσιογράφους, τους αξιωματικούς του στρατεύματος. Αλλά και για να τους έχει στο χέρι τους ίδιους, να τους εκβιάζει. Να γνωρίζει τις σκέψεις, τις επιδιώξεις, τις αδυναμίες τους». Πρόσθεσε ότι «το δίκτυο αυτό το οργάνωσε με πολύ σοβαρό σχεδιασμό από τη πρώτη στιγμή που ανέλαβε τη διακυβέρνηση του τόπου».

«Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση στην υπόθεση αυτής της εκτροπής είναι αμετάκλητα ένοχοι. Δεν έχουν μόνο πολιτικές, αλλά και βαρύτατες προσωπικές και νομικές ευθύνες», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υποστηρίζοντας ότι «η παραμονή στη διακυβέρνηση της χώρας όσων έκαναν ακόμα και την εθνική μας ασφάλεια πεδίο υποκλοπών και εκβιασμών, είναι επικίνδυνη για τη δημοκρατία, την ασφάλεια της χώρας, τα δικαιώματα».

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε ότι «μετά από όλα όσα έχουν αποκαλυφθεί, με αποδείξεις πια, επειδή η Ελλάδα θέλουμε να είναι ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, η κυβέρνηση αυτή δεν μπορεί να μείνει ούτε στιγμή στη θέση της, ο πρωθυπουργός αυτός δεν μπορεί να παραμείνει ούτε μια μέρα στη θέση του».

Για τους λόγους αυτούς, προσέθεσε, «υποβάλλουμε πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ως ένα πρώτο βήμα της πορείας μας στο λαό για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, της διαφάνειας και της δικαιοσύνης». Σημείωσε ότι η Βουλή επί τριήμερο θα συζητήσει, «ο κ. Μησοτάκης θα αναγκαστεί να έρθει εδώ και να δώσει εξηγήσεις, να λογοδοτήσει, να απαντήσει και η Βουλή θα αναγκαστεί να αποφασίσει: Με τη Δημοκρατία ή με την εκτροπή». Τόνισε πως «όποια και αν είναι η απάντηση, είμαι βέβαιος ότι σύντομα την οριστική και την ορθή απάντηση στο ερώτημα θα δώσει ο ελληνικός λαός».

